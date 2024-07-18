香港書展 北京書迷狂掃2箱「九龍城寨」原著小說

第34屆香港書展17日起在香港會展中心舉行，共吸引了760間展商參與；圖為開幕首日大批書迷到場選購心儀的書籍。(中通社)

第34屆香港 書展於17日開鑼，適逢電影「九龍城寨之圍城」最近上映掀起熱潮，原著小說攤位一直大排長龍，還有書迷拉著兩大手提箱來買「九龍城寨：終章」的小說，書商形容銷情超乎想像。

香港01報導，有北京旅客首次來港逛書展，亦順道購買原著，大讚現場充滿人氣，還有大批書迷一早「搶閘」到其攤位外排隊，冀獲得余兒的簽名，深圳書迷胡小姐指，因發現書展有余兒簽名會，故一大早便過關到香港，趕在早上10時入場，指「人流比想像中多，已買了VIP門票，沒想到走快速通道還是要排隊」。

報導指出，獨家發售電影「九龍城寨之圍城」原著小說的創造館，大排長龍。總編輯許小姐表示，在電影的帶動下，今年原著小說的銷情超乎想像，需要不斷補貨，而不少書迷更是內地旅客，亦有十多歲的本地少女。

天地圖書董事副總經理區麗兒表示，今年被電影改編的小說，例如金庸作品、亦舒「玫瑰的故事」、李碧華的「霸王別姬」等，均受到讀者歡迎，「都有好多人一疊疊買。」

從事電影行業的北京旅客羅小姐亦是一名書迷，最近在內地微博 看到書展資訊，因此於昨日抵港，只為感受香港書展的氣氛。她大讚現場充滿人氣：「比我想像中的熱鬧，就是從進來的時候看到就天啊！這麼多人，然後到了這裡有這麼多的展位，覺得非常的熱鬧。」

羅小姐亦是電影「九龍城寨之圍城」影迷，進場後即到攤位購買原著小說，除了收藏外亦打算贈送予朋友。她並準備參加導演吳思遠及作家沈西城的講座，明日才返回北京。