男乘客在車廂失控尖叫奔逃 港鐵上演屍速列車

港鐵車廂內雜物散落地上，包括雨傘、背包、球鞋、拖鞋、帽子、水瓶、物品殘渣等，一片狼藉，恍如逃難。(取材自臉書)

香港 網路近日流傳多張相片，指港鐵車廂內有幾十人一同尖叫衝向車尾，遺下雨傘、背包、鞋、帽、水瓶等私人物品，一片狼藉，不知發生何事，形容「過程非常恐怖」，宛如港版「屍速列車」。

香港01報導，港鐵表示，6月29日下午約3時15分，懷疑一名男乘客於由金鐘站往尖沙咀站荃灣線列車上情緒不穩，在車廂内叫喊及奔跑，有部分乘客因而走避至其他車廂，並拉下車内緊急掣求助。車站職員隨即於尖沙咀站上車了解情況及安撫該名男乘客，並陪同他於佐敦站下車及離開車站。

Facebook群組「香港突發事故報料區」流傳4張港鐵車廂一片混亂照片，包括突然有幾十人衝向車尾，過程中遺下大批私人物品，形容過程「非常恐怖」，又問其他網友「有沒人知到底發生了什麼事」。相片見到，車廂內雜物散落地上，包括雨傘、背包、球鞋、拖鞋、帽、水瓶、單據、物品殘渣等，一片狼藉，恍如「逃難」。

相片引來網友關注，不少人直呼「恐怖」，「好似屍速列車」，又好奇到底發生什麼事。有目擊者表示，當時車廂非常多人，突然有男人起身大叫，「抓住一個電話，情緒失控」，之後乘客們爭相走避，混亂中遺下相關物品，「當時跟人潮向車廂走，有人叫，有小朋友哭，有人跌倒」。

港鐵表示，一直致力為乘客提供安全舒適乘車環境，乘客如遇到緊急情況，請保持鎮定；乘客如需協助，可聯絡車站職員作適切跟進。