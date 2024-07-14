港媒：中生用假學歷赴港報讀 已延燒至大學部

香港各大學正在嚴格審核，中國內地學生用假的海外高中學歷或請人代考雅思、托福成績入學。(中通社)

港媒體報導稱，香港 有大學正調查中國內地學生用假學歷赴香港入學大學部。此前，香港警方通報，有兩名中國女子因用假碩士學歷報讀香港大學被捕。

網媒「香港01」7月15日引述消息人士報導，香港八大教資會資助之一的大學，正調查多名中國學生懷疑以虛假海外學歷報讀大學部課程，涉及至少20多人，部分人目前就讀一年級，部分已獲得2024年9月的入學資格。

消息人士稱，部分涉事學生持有英語水平考試或外國大學入學試的成績，但實際英語水平差，與其遞交的考試成績不符而被質疑；在查問後承認使用留學中介製造的虛假海外學歷，英語水平考試和外國大學入學試也是請人代考。

中國學生若想入讀香港的大學本科課程，除參加中國大學高考外，也可出口轉內銷，與其他國家的海外學生一樣，以海外高中成績、雅思（IELTS）或託福（TOEFL）考試成績等，申請赴港就讀。

據報導，有部分涉事學生稱持有加拿大 高中取錄證明信和推薦信，也有加拿大安大略省學生總成績表（Ontario Student Transcript）。

有留學中介受訪時說，相對於用假學歷赴港香報讀碩士，用虛假學歷報讀大學部的操作空間更大，部分留學中介與海外「野雞」高中合作，濫發成績單。該中介也稱，要請人代考也並非難事，越南 和泰國等地是熱門的請人代考地點，貪圖檢查證件不嚴格。

報導稱，不少中介在中國留學教育展上宣傳頒發加拿大高中學歷，足不出國就能獲得安省OSSD學歷，即讀上網絡高中就能獲得安大略省高中畢業證書（Ontario Secondary School Diploma）。

涉事的香港大學發言人稱，為保障個人私隱，不會評論個別個案。大學十分重視入學申請者的「學術誠信」，並拒絕所有學歷造假的行為。校方現正按既定程序調查事件，如證實有人提交虛假文件，會即時取消有關申請者的錄取資格，並轉交執法機構跟進。

此前，有兩名中國女子因涉嫌用假學歷報讀香港大學經濟管理學院，在出入境香港時被捕。

港大經管學院今年5月底揭露有極少數碩士生以假學歷申請入學。事件7月4日有新進展，香港警方證實，有兩名涉事中國女子被捕。