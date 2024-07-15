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港男挑戰極限 11℃泳渡愛爾蘭北海峽 香港第1人

香港新聞組／香港15日電
梁俊曦成功單獨泳渡北海峽，藉此籌款扶助青少年，並鼓勵他們不要躺平。（取材自臉書）
梁俊曦成功單獨泳渡北海峽，藉此籌款扶助青少年，並鼓勵他們不要躺平。（取材自臉書）

35歲香港青年梁俊曦（左圖，取材自臉書）在14日凌晨單獨完成泳渡愛爾蘭北海峽（North Channel），該海峽在泳渡界被譽為「七大海峽挑戰」中難度最高。他在12.7℃（54.86°F）的水溫下，以14小時5分鐘的時間游了40公里，獲愛爾蘭長途游泳協會認證成為首位完成這項挑戰的港人，締造香港體壇歷史。他藉著這次挑戰為慈善機構籌募資金，支持基層青少年發展工作，盼藉今次挑戰激勵青少年不要躺平。

香港01報導，梁俊曦完成極限挑戰後稱，過程中以第4個小時最辛苦，因為水溫降至11℃（51.8°F），他在水中不斷發抖，凍至牙關打顫。但他鼓勵自己要堅持下去，鍛鍊時浸在冰水我都抵受得住，這點寒冷那難到我？」

之後中段一直非常順利，至臨近衝刺的最後7公里，水流突然改變。他在團隊打氣下逆流而上，終成功完成挑戰。他感謝所有支持他的人，包括父母和整個團隊。

梁俊曦稱，盼藉今次挑戰鼓勵年輕人只要堅持，一定做得到。他也藉今次極限挑戰籌款，所有善款將撥捐香港的「青少年發展企業聯盟」（CDIA），以支持基層青少年發展的工作。

梁俊曦稱過程中以第四個小時最辛苦，因為水溫降至攝氏11度，他在水中不斷發抖。（取...
梁俊曦稱過程中以第四個小時最辛苦，因為水溫降至攝氏11度，他在水中不斷發抖。（取材自臉書）

北海峽位於蘇格蘭和北愛爾蘭之間，連結愛爾蘭海和北大西洋，被視為難度最高的泳渡海峽，過往只有138人單獨挑戰成功，遠少於成功泳渡英倫海峽逾千人的人數。

曾經與梁俊曦組成有史以來第一隊香港接力隊，破紀錄成績完成泳渡尼斯湖的鄭麗珊律師指出，「泳渡英倫海峽已可媲美登山界的珠穆朗瑪峰，而泳渡北海峽難度更甚，很多泳手未能完成挑戰，並非因為體能，而是被水母螫傷。」

梁俊曦生於香港，自小熱愛游泳，在本地讀中學及在美國加州讀大學時，均曾代表學校參賽，及至2021年回流香港，開始踏足公開水域游泳這片新天地，繼而全情投入，參加各種長途游泳賽並曾獲多個獎項。

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