香港8月推好物節 助港商投入電商拓內地市場

香港貿發局主席林建岳表示，「香港好物節」旨在讓港商提升消費類產品及品牌在內地的知名度，是次展覽有逾230個品牌參與。（新華社資料照片）

跨境電商 風靡全球，網購已成人們生活一部，大部分傳統港商卻不熟悉內地電商營銷文化與渠道，為免遭市場淘汰，貿發局旗近年協助港商投入電商業務，將於8月1日起首次推出「香港 好物節」，帶領知名度高的香港大品牌透過抖音、淘寶、京東等大型電商平台，進軍內地市場。

明報報導，「香港好物節」旨在讓港商提升消費類產品及品牌在內地的知名度，並為他們提供營運電商的實戰機會。香港貿發局主席林建岳指出，是次展覽有逾230個品牌參與。據悉包括服裝配飾、個人護理化妝、生活家品、食品飲料、數碼科技和健康食品等類別。被問是否滿意是次展覽的參展商數量，他稱對首次舉辦而言是足夠，因可集中資源來幫助特定行業。

報導引述林建岳說，內地電商流行「直播帶貨」，當中有不少學問，包括網紅有選擇推廣什麼產品的決定權；內地營商文化所用的特定用語及做法，如小紅書「種草」和「拔草」等（前者指透網民分享和推薦產品、後者可指因網上負評等原因令人打消消費欲望），中小企要花時間了解及學習。貿發局近年推出「T-box升級轉型計畫」支援港商開拓內銷市場，「我們幫他們升級轉型、工業再出發」。

據報導，林建岳指出，隨著貿發局繼續加強推廣，他有信心整體展覽業的規模今年將全面復常。另外，林稱觀察到在商貿買家和與會者中，超過六成來自香港以外的190個國家及地區，除了內地、歐洲和北美等市場，亦看到來自東盟、中東的買家愈來愈踴躍。

報導稱，因疫情闊別6年的酒界盛事「Vinexpo Asia」今年重臨會展，林建岳稱該大型展覽疫情期間遷去新加坡 ，亦與當地港府簽合約，一年在香港舉行一年在新加坡舉行，「但他們反映，在香港的展覽生意比新加坡好得多，就是因為這裡有內地的生意」。另外，談到全球最大的珠寶展香港國際珠寶展，林稱日本參展商反映有七成珍珠是透過香港的展覽賣出去。

除了在港舉辦大型展覽有助促成更多商機，林建岳亦表示內地企業可以香港為跳板，擴展業務至亞洲其他地區。