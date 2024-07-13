門檻較低、學費便宜… 33%港生擬北上升學

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 文憑試放榜在即，除了本地大學及專上院校之外，內地升學 亦是港生的重要選項。青年新世界12日公布最新調查顯示，應屆考生內地升學熱潮持續上升，有33%受訪者表示考慮內地升學。

文匯報報導，青年新世界12日公布最新調查顯示，應屆考生內地升學熱潮持續上升，約三分一受訪考生考慮到內地升學，較去年增加5.3個百分點，當中主要考慮因素包括升學門檻較低、學費較便宜和有較多發展機遇等；而在未有考慮內地升學的受訪考生中，學歷認受性及擔心就業 等是主要考慮因素。調查機構提出多項建議，包括成立「內地升學獎勵計畫」，鼓勵更多成績優秀考生往內地升學。

青年新世界在6月以真人電話問卷調查成功訪問了322名應屆文憑試考生會員，調查發現，內地升學風氣持續升溫，有33.0%受訪者表示考慮內地升學，較去年增加5.3百分點，19.3%人有考慮但未有提交申請，另外13.7%已採取實際行動申請內地院校。

調查發現，考慮到內地升學的主要原因分別是：收生要求較低（63.8%）、學費較便宜（48.6%）、有較多發展機會（46.7%）、地理位置接近香港（46.7%）、有更多科目選擇（45.7%）和有家人及朋友在內地（45.7%）。青年新世界指，結果顯示內地升學對受訪者的吸引力主要在升學門檻、個人發展、家庭及地理位置因素，同時反映不少受訪考生仍視內地院校為升學保障。

在未有考慮內地升學的原因，受訪者包括擔心學歷認受性（54.7%）、擔心就業遇上困難（49.4%）、地理上遠離香港（37.4%）、擔心內地大學質素（36.9%）及兩地文化差距較遠（34.8%）等，調查機構認為，結果反映仍有部分港生未清楚內地學位在香港的認受性，同時抗拒踏出舒適圈。