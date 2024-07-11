中國簽發「非中國籍港澳永久居民」通行證 嘉惠30萬人

中國10日開始簽發「非中國籍港澳永久居民」通行證，類似原本具有中國國籍港澳居民使用的「回鄉證」。（圖／取自中國國家移民管理局官網）

中國官方10日開始，向「非中國籍港澳永久居民」簽發「港澳居民來往內地通行證」，這是讓具有港澳永久居民身分的外籍人士，得以便捷出入境中國與港澳的證件，形同既有的「回鄉證」，也節省不少時間，最多能嘉惠近30萬港澳居民。

據新華社11日刊出「非中國籍港澳永久性居民辦理來往內地通行證首日觀察」，提到10日在香港 中旅證件服務港島中心，發現當地設立了兩個「非中國籍通行證」辦理專用窗口，有持英國、美國、印度和韓國等國護照的申請者遞交材料。

香港中旅集團證件業務部總經理蘭海濤表示，目前預約申請比較踴躍，10日所有符合條件的申請均已成功受理。為不形成辦證擁堵，該機構已在全港6個證件服務中心分別設立專窗，並提前在辦證網站做好須知發布，幫助申請人掌握相關流程並備齊所需材料。

此前中國國家移民管理局於7月1日香港回歸27周年宣布，自2024年7月10日起，為香港、澳門 永久性居民中的非中國籍人員簽發港澳居民來往內地通行證（非中國籍），這些人員因投資 、探親、旅遊、商務、研討、交流等短期入境事由來往內地（中國大陸），可以向中國出入境管理局委託的香港中旅集團、澳門中國旅行社遞交辦理港澳居民來往內地通行證（非中國籍）的申請，通行證有效期5年，每次停留不超過90日。惟官方規定，「持證人不得在內地工作、學習或者從事新聞採訪活動」。

官方核發的證件為卡式，與現有的「回鄉證」類似，上面記載姓名、性別、出生日期、有效期限、簽發機關、證件號碼等訊息，並付有持證人照片，同時特別標註持有人的「國籍」。

以往非中國籍香港永久居民前往中國需要出示護照，並以人工查驗通關。港媒星島日報援引香港入境處稱，截至7月9日，入境處共收到約10,000宗通知書的申請。由於申請非常踴躍，處方已透過內部調配人手及安排加班工作以增加處理能力，務求在十天內向申請人簽發通知書。

據香港明報，截至今年6月，持永久居民身分證的非中國籍人士約27萬（不包括11歲以下未申領身分證兒童）；另據澳門政府身份證明局數據，截至2023年12月31日，非中國籍澳門永久性居民約有1.95萬人，佔澳門總人口約2.7%。

中國出入境管理局公民出入境管理司司長彭玲表示，「新政策的實施將進一步推動內地與港澳間人員廣泛交流交往，便利商貿投資、文化旅遊、教育科研等活動順利進行，支持港澳更好融入國家發展大局，服務促進港澳特區長期繁榮穩定發展」。