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星嚴審海外資金 中富豪回流港 香港將迎200高淨值人士

香港新聞組／香港11日電
今年外籍人士最佳移居地排行榜，Insider2024報告顯示，香港特區排第21位，超越新加坡的第30位。（中通社）
今年外籍人士最佳移居地排行榜，Insider2024報告顯示，香港特區排第21位，超越新加坡的第30位。（中通社）

媒體報導，部分中國富豪的資金從新加坡等地重回香港。經濟學家表示，先前的洗錢案引人疑慮，新加坡採取收緊態度、增加審視海外資金的力道。

中央社引述彭博報導，根據投資移民公司Henley & Partners指出，經歷過去5年大量富豪離開香港後，今年香港預計將迎來200名「高淨值人士」，主要受惠於家族辦公室稅收優惠以及簽證居留等措施。

報導指出，2023年香港管理資產成長了2.1%，達到31兆港元（約3.9兆美元）。香港財政司司長陳茂波表示，主要受到私人銀行和理財表現強勁所帶動，當年資金淨流入則躍升超過3倍，達近3900億港元。相較之下私人銀行和財富基金的流入在2022年則下滑約8成。

與此同時，新加坡因先前查出的洗錢案，使得家族辦公室和富人移民受到新加坡當局密切關注，一些銀行正重新「了解客戶」金錢流向，尤其那些在新加坡的中國富豪受到注意。

所謂的家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資管理和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族自有。

投資銀行法國外貿銀行亞太地區首席經濟學家艾雷洛表示，在新加坡洗錢案被定罪的人包括持有萬那杜、聖克里斯多福及尼維斯和土耳其護照的中國公民，這引發了人們對於洗錢的疑慮。

艾雷洛表示，中國資金流出海外以來帶來的壓力有增無減，加上國際機制對「離岸中心」壓力日增，新加坡採取收緊態度、增加審視海外資金的力道。

她指出，儘管部分中國富豪回流香港，新加坡仍是富豪移民與資本投放的熱門地點，這些富豪知道香港密切遵循中國的指令，因此新加坡依然是資本投放的首選之一。

此外，全球外籍人士社區InterNations最新發布Expat Insider2024報告，評選出今年外籍人士最佳移居地排行榜。報告顯示，中國內地排名第19位，香港特區排第21位，超越新加坡的第30位。

新加坡 香港 投資

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