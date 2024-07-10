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澳門保安部門多個網站被攻擊 當局啟動刑事調查

記者廖士鋒／即時報導
澳門保安領域諸多機構10晚間遭到網攻，當局已啟動刑事調查工作。（圖／取自澳門保安部隊高等學校ESFSM微信公眾號）
澳門保安領域諸多機構10晚間遭到網攻，當局已啟動刑事調查工作。（圖／取自澳門保安部隊高等學校ESFSM微信公眾號）

澳門保安司10日深夜表示，保安系統多個機構官網被來自海外的分散式拒絕服務攻擊，導致服務受阻，司法警察局已啟動刑事調查，追查犯罪源頭。11日凌晨，澳門保安司再度公告指出保安機構網站已恢復正常，要求澳門電訊避免同類事件再度發生。

據澳門政府新聞局官網，澳門保安司司長辦公室10日晚間發訊指出，因受到來自海外的分散式拒絕服務攻擊（DDoS），導致自當天晚上8時起，保安司司長辦公室、治安警察局、消防局、保安部隊事務局及保安部隊高等學校等網站服務受阻，當局正聯同電信營運商開展應急處理，盡快恢復受影響服務。同時，司法警察局已啟動刑事調查工作，追查犯罪源頭。

而11日凌晨澳門保安部隊事務局則發文表示，經阻隔分散式拒絕服務攻擊的供應商與保安部隊技術人員修復後，約於10日晚上8時45分上述網站服務已恢復正常，但經澳門電訊的網絡（寬頻及流動網絡）仍然不能訪問上述網站、澳門電訊技術人員在修復過程中未能即時作出適當處理，約於10日晚上11時13分， 透過澳門電訊的網絡也可正常訪問上述網站服務。

保安部隊事務局已責成提供阻隔分散式拒絕服務攻擊之澳門電訊徹查有關事件、要求提交報告及改善方案，避免同類事情再發生。

另據澳門網絡安全事故預警及應急中心先前發布的統計，針對澳門關鍵基礎設施的網絡攻擊和刺探數量逐年持續增多，由2020年日均1,850次（每分鐘約1.3次）大幅增加至2023年前三季日均5,800次（每分鐘約4次）。

但官方當時統計也指出，營運者因網絡攻擊而發生的事故並沒有同步增加，反而呈現明顯下降趨勢，從2021年的20宗大幅減少4成至2022年共12宗，在2023年前三季更進一步減至7宗。

澳門

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