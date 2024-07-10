廣州放寬限制 港澳台、外籍人士可買樓 須自住自用

廣州放寬對港澳台及外籍人士的買樓限制；圖為廣州海心橋曾獲頒2023「世界人行橋獎」金獎。（新華社）

廣州放寬境外人士買樓限制。港澳台及外籍人士購買廣州住宅，在限購區內可買一伙120平米或以下的住宅，全市120平米以上住宅不限購；非居住用房（寫字樓、商鋪等）不限購。廣州12345政務服務便民熱線工作人員表示，政策於5日起已執行。

大公報報導，專家分析說，目前廣州樓市限購政策為近十年來最寬鬆，此舉打破了此前對境外人士的限購規定，亦是貫徹粵港澳大灣區 內居民同等待遇，鼓勵港澳居民北上消費及創業置業，有助廣州樓市去庫存，亦有助於吸引更多境外高端人才和投資者赴穗置業，推動廣州經濟的高質量發展。

上述放寬境外人士置業限制，買家需要提供用於自住自用的書面承諾。廣州市房地產 中介協會有關負責人認為，新政可望為廣州房地產市場注入新活力。「這一樓市新政較之前有較大的放寬，而在住宅面積等設定又體現了政策的精準性。大戶型住宅通常面向高端市場，通過設定面積門檻來避免政策放鬆可能帶來的市場過度炒作。」

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，此次廣州樓市新政，一方面是貫徹粵港澳大灣區內居民同等待遇，另一方面也是為了鼓勵港澳居民北上消費、創業置業，並且貫徹去庫存和盤活樓市的政策導向。

據中銀香港於去年2月發布的針對超過2700名港人的調查顯示，46%受訪者表示會考慮在大灣區內地城市置業，作為度假及退休 養老的安樂窩，熱門城市包括深圳、廣州、中山等。此外，55歲或以上的受訪者中，有三分之二有意北上置業退休。

李宇嘉說：「近期北上人士大增，旅遊消費的傾向很強。同時中國鼓勵境外人士來華旅遊，對多個國家入境免簽，自然也就有置業消費的帶動。」

中國指數研究院的監測數據顯示，6月廣州二手住宅網簽量達1萬456宗，按月增加33.4%，為去年4月以來新高；新建商品住宅成交7623伙，按月大增47.76%。