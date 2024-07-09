香港公屋明年起加租1成 影響3成港人 寬免2.2萬困難戶

香港房委會完成新一輪租金檢討，可能將按既定機制加至法定10%上限，每戶平均每月加租約230元，全港約30%人口受影響。（中通社）

香港 房屋委員會每兩年一次檢討公屋租金 水平，8日宣布加租一成，全港約30%人口受影響；原定10月1日生效，但考慮到社會經濟狀況對公屋租戶影響等因素，決延至明年1月1日實施新租金，但公屋富戶除外。每月租金上調49至572元（港幣，下同，約6.2至73.2美元），平均漲價230元（約29.5美元），六成人加幅少於250元。

港媒報導，經濟不景、物價飛漲，不少公屋居民擔心加租之後負擔更重，有議員表示最低工資改成一年一檢，基層市民收入或有增加，但不等於變富裕，質疑現時機制未能完全反映經濟環境，希望當局動用更多政策支援基層租戶。

中央社報導，在多年出現財政赤字的情況下，香港當局決定上調公屋租金10%，本地約30%人口受影響；此前港府 已先後上調大學學費和酒店房租稅，以增加收入。

自港英政府年代起，港府就興建大批公屋供低收入市民租住，根據2022年第二季的數字，本地有216萬人在公屋居住，約占總人口30%；所有公屋的月租一般為2278元。

另據文匯報報導，港府房屋局局長兼房委會主席何永賢稱，加幅是住戶可負擔的水平，而短暫出現經濟困難的2.2萬戶，房署提供特別的租金寬免。消息人士表示，若不加租，房委會本年度將出現近12億元赤字，一旦動用儲備，將影響建屋進度，權衡輕重後決定今次加租安排。

房委會自2010年起每兩年根據公屋租戶收入指數檢討公屋租金一次，並規定加租上限最多一成。就今年租金檢討，房屋局8日向立法會提交的報告對比2023年及2021年數據，兩年間收入指數上升10.73%。每戶公屋租戶平均每月加租約230元，約六成租戶加租在250元或以下；約2%租戶加租在100元或以下。

對於坊間要求在加租時提供租金寬免，房委會表示理解，然而房委會目前面臨財政赤字，若不計租金上調，租住房屋運作帳目在2024/25年度會有約11.6億元赤字，下一年度更會有高達21.4億元赤字。

雖然租金上調10%可為房委會每年帶來約23億額外收入，但相關收入將用於興建大量公營房屋發展項目。種種因素相加，該年度房委會租住房屋運作帳目仍預計會有約5.9億赤字，何永賢希望大家可以了解。