菲傭罹癌後被炒 控告香港雇主歧視敗訴

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名在香港 工作期間確診子宮頸癌的菲律賓籍女傭控訴被前雇主歧視 ，指在病假結束後，三更半夜被叫醒表示要終止合約並把她趕出去。

明報報導，女傭返回菲律賓後病逝，其朋友兼遺產執行人入稟起訴前雇主，要求對方根據「殘疾歧視條例」賠償兼道歉。區域法院8日頒判辭，裁定女傭一方敗訴，另不作任何訟費命令。

據報導，根據入稟狀，原告Temporosa Ma. Carla Arangote，以事主Guting Joan Sarmiento的遺產執行人身分入稟。被告蔡昭儀（譯音），跟丈夫及兩名成年子女住將軍澳維景灣畔。

報導稱，判辭指出，法官接納事實為事主屬殘疾人士，但被告早於得悉事主患癌前，已想解雇她，其後被告得知事主病情，為規避「雇傭條例」才延遲執行解雇決定。

報導指，原告一方提出，被告會稱事主為「溫神（瘟神）」，但法官留意到被告習慣在生氣時向家人惡言相向，例如被告會稱呼丈夫及兒子為「白癡」及「廢青」。法官審視所有證據後，接納被告因為不滿事主工作表現才將她解雇。由於無法斷定被告一家將事主解雇是與其殘疾有關，故裁定原告一方敗訴，不作任何訟費命令。