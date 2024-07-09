菲傭罹癌後被炒 控告香港雇主歧視敗訴
一名在香港工作期間確診子宮頸癌的菲律賓籍女傭控訴被前雇主歧視，指在病假結束後，三更半夜被叫醒表示要終止合約並把她趕出去。
明報報導，女傭返回菲律賓後病逝，其朋友兼遺產執行人入稟起訴前雇主，要求對方根據「殘疾歧視條例」賠償兼道歉。區域法院8日頒判辭，裁定女傭一方敗訴，另不作任何訟費命令。
據報導，根據入稟狀，原告Temporosa Ma. Carla Arangote，以事主Guting Joan Sarmiento的遺產執行人身分入稟。被告蔡昭儀（譯音），跟丈夫及兩名成年子女住將軍澳維景灣畔。
報導稱，判辭指出，法官接納事實為事主屬殘疾人士，但被告早於得悉事主患癌前，已想解雇她，其後被告得知事主病情，為規避「雇傭條例」才延遲執行解雇決定。
報導指，原告一方提出，被告會稱事主為「溫神（瘟神）」，但法官留意到被告習慣在生氣時向家人惡言相向，例如被告會稱呼丈夫及兒子為「白癡」及「廢青」。法官審視所有證據後，接納被告因為不滿事主工作表現才將她解雇。由於無法斷定被告一家將事主解雇是與其殘疾有關，故裁定原告一方敗訴，不作任何訟費命令。
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