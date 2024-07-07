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香港文體旅局長：半年2100萬旅客 盼全年達4600萬

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港文化體育及旅遊局長楊潤雄6日在港台節目表示，本年首6個月訪港旅客超過2100萬人次，相信下半年隨着暑假及節慶高峰期，今年全年可達到4600萬人次的目標。

明報報導，他提及，旅發局舉辦的煙火及無人機表演吸引不少人觀賞，即使天氣未如理想，仍吸引不少旅客觀賞，有信心繼續舉辦，吸引旅客消費和過夜。

據報導，訪港內地旅客免稅額自本月起由5000元（人民幣，下同，約687.8美元）提高至1.2萬元，連同3000元口岸免稅店購物免稅額，額度合共1.5萬元。楊潤雄表示，希望政策可為香港帶來經濟收益。至於免稅額上調空間，他反問「加大了，我們是不是能夠用好？」強調要先「用好」，充分發揮到政策作用，「才有本錢講其他」。

此外，報導說，啟德體育園料明年啟用，楊潤雄稱主要工程預計今年底完成，明年初會舉辦測試賽及表演項目，以測試場館不同設備運作、人流疏散及周邊環境影響等。

報導稱，當局早前提出研究展出電影《九龍城寨之圍城》部分場景。楊潤雄表示，拍攝場景已拆卸，但電影公司有保存相關物資，當局正與他們討論版權及設計等問題。至於展出規模，他說政府會檢視不同場地，視乎場地大小、室內外再確定。

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