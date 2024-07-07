吸客 港旅界倡打造大熊貓網紅 特首赴川爭取3月內抵港

楊潤雄近日到海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（取材自臉書）

香港 特首李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、香港海洋公園代表等一行7日啟程赴四川訪問，商討和了解有關中央送贈香港特區一對大熊貓的安排。楊潤雄6日表示，期望在兩至三個月內可安排大熊貓到港；如有機會，希望舉辦命名活動，讓港人參與命名。

明報報導，楊潤雄6日表示，香港從未能繁殖熊貓下一代，認為大部分港人希望看到有熊貓在香港出生，又重申大熊貓是由中央贈送，稱此行會向內地部門表達，「相信（中央）會考慮我們意願」。

大熊貓樂樂。（中新社資料照片）

另據大公報報導，有旅遊業界人士預計，大熊貓將在香港引起熱潮，推動一波「熊貓經濟」，期望港府 及海洋公園參考內地經驗，將新一對大熊貓打造成「網紅」IP，藉此吸引遊客或市民，順勢推出周邊商品。

楊潤雄6日在一個電台節目表示，獲選赴港的大熊貓在內地檢疫需時約一個月，希望可於兩、三個月內完成有關程序。他並希望可以舉辦徵名活動，讓市民一同參與改名。

「熊貓經濟」潛力不可估量，以在2012年去法國博瓦勒動物園 的大熊貓「歡歡」和「圓仔」為例，動物園訪客數量屢創新高，2022年接待了200萬遊客，較2021年增長43%。而據關西大學經濟學名譽教授宮本勝弘估計，在東京上野動物園出生的大熊貓「香香」，生命頭三年半時間，帶來了539億日元（約4億美元）的經濟效益。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，大熊貓必定能為香港帶來一波「熊貓經濟」，但如何用心經營，就全看港府及海洋公園。他認為，如果能夠找出新一對熊貓的特別之處，進而推廣，將其打造成網紅，必定能帶動一些周邊商品，甚至能夠推出新產品。

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷認為，新的熊貓到港後，對入境團有一定的提振作用。但他認為，本地市民對看熊貓的興趣或意欲更高，他盼望新熊貓能夠在適當的包裝下，帶起新一波熊貓熱潮。

多位立法會議員也表示，相信新的大熊貓對香港的遊客增長、旅遊品牌吸引力有巨大幫助，希望港府善用直播、短視頻的方式推動流量關注，並且推出相關文旅產品，促進大熊貓經濟。