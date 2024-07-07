巴黎奧運港獲33入場券 張家朗拚衛冕 何詩蓓奪金不是夢

香港劍擊隊運動員張家朗。（中通社）

三年前的東京奧運 上，同為1997年出生的香港 隊選手張家朗和何詩蓓大放異彩，如今即將踏上巴黎奧運賽場，兩人表現出更加成熟的心態和更加頑強的意志力，期待為香港代表團再創佳績。香港隊目前為止已經取得了33張奧運入場券，將參加12個大項的角逐。

新華社報導，香港代表團在東京奧運上獲得1金2銀3銅，創造歷史最佳戰績。張家朗贏得男子花劍個人金牌，何詩蓓拿下女子100米及200米自由泳兩枚銀牌，自行車名將李慧詩、空手道選手劉慕裳分別獲得銅牌，香港女乒則斬獲團體銅牌。

巴黎奧運周期，張家朗保持了比較好的競技狀態。今年以來，他先後奪得國際劍聯花劍大獎賽義大利 都靈站和中國上海站的個人冠軍，並帶領隊伍在花劍世界盃香港站團體決賽中逆轉義大利隊奪冠。張家朗的世界排名現在位居第三，有很強的衛冕實力。

香港隊的花劍教練柯尼希是巴黎人，這也為張家朗的衛冕增添了一些有利因素。柯尼希說：「我現在唯一在乎的，就是希望在我的家鄉讓香港再次感到驕傲。」

張家朗則顯得比較低調：「我覺得衛冕儘管是好事，但更重要的是對得起平時的訓練和教練的指導，發揮到應有的水平已經足夠。」

香港游泳選手何詩蓓。（新華社）

將第三次參加奧運的何詩蓓巴黎圓夢的願望十分強烈。今年2月的杜哈游泳世錦賽上，她拿下女子200米自由泳金牌，職業生涯首奪長池世錦賽金牌，此外她還奪得100米自由泳銀牌和100米蛙泳銅牌。征戰巴黎，何詩蓓將參加女子50米、100米、200米、400米自由泳和100米蛙泳5個單項和兩個接力項目的角逐，如果發揮出應有水平，登上最高領獎台絕不只是夢想。

在東京奧運上贏得羽毛球混雙第四名的謝影雪／鄧俊文再次獲得了參賽資格，他們將與四名年輕選手一同參賽。32歲的謝影雪表示，這可能是她最後一次參加奧運，最大的目標是輕裝上陣，贏得獎牌。

自行車項目中，由於李慧詩退役，香港隊贏得獎牌的難度增大。乒乓球比賽中杜凱琹再次入選，起到了穩定軍心的作用，她有望帶領香港隊再次向女子團體獎牌發起衝擊。