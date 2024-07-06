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深中通道開通首周末 港人北上打卡中山遊 帶旺跨城消費

香港新聞組／香港6日電
深中通道開通72小時以來，車流量達到30.5萬車次，日均超過10萬車次，香港市民北上打卡「嘗鮮遊」，帶旺跨城消費。（中通社）
深中通道開通72小時以來，車流量達到30.5萬車次，日均超過10萬車次，香港市民北上打卡「嘗鮮遊」，帶旺跨城消費。（中通社）

深中通道開通即將迎來首個周末，據廣東省交通集團監測數據顯示，深中通道開通72小時以來，通過的車流量達到30.5萬車次，日均超過10萬車次，占每日珠江跨江車流量的四分之一。5日由福田口岸始發至中山的免費專線巴士，一路有不少北上打卡的香港市民「嘗鮮遊」，帶旺跨城消費。

文匯報報導，深中通道的開通不僅促進區域一體化發展，還極大地提升了居民的生活質量和幸福感。從深圳出發，僅需短短30分鐘便能抵達中山，享受廣府粵菜和遊覽豐富的歷史文化遺蹟，使大灣區居民「說走就走」的隨心出遊成為可能。中山各大商圈乘勢而上，推出多項優惠措施吸引客流。

家住香港屯門的港人黃女士說，自己過去很少北上，去年兩地恢復通關後有親戚在蓮塘買樓，才有機會到深圳玩一下。「之前也沒去過中山，行程計畫比較隨性，玩得開心就多住一下，周日再返港，後面再約朋友一起去玩。」她直言，以前深圳沒地鐵的地方是不太去的，現在交通愈來愈便利，港人北上跨城灣區遊版圖也在不斷擴大，「之後應該會計畫再走遠點，到江門等地方玩。」

港人胡先生和朋友此次周末遊首站到中山石岐萬象匯，這裡匯聚大灣區高端餐飲品牌，是中山高端商業頂流。「我們就是來逛吃的，石岐乳鴿、三鄉茶果、海洲魚餅、三稔包，這些都在我的清單裡，都打算去打卡一下啦。」胡先生還提前在互聯網平台做好了路線攻略，中山孫文西路、三溪村等景點，每一站都充滿了驚喜。

據報導，中山熱門打卡地還有：中山詹園，國家4A級旅遊景區，以孝道文化為主題，是一座集文化之大成的園林。崖口村，是珠三角地區最後一個仍實行人民公社制度的村莊，品嘗農家特色煲仔飯。孫文西路文化旅遊步行街，是一條充滿歷史韻味與現代氣息並存的步行街，街頭小吃有特色。

港人汪小姐則表示，最期待前往中山品嘗當地的特色美食—脆肉鯇和石岐乳鴿，並且去中山沿江夜經濟地標的興中廣場逛街，晚上坐珠三角首座超100米濱江幻彩摩天輪觀看岐江夜景。

據了解，7月至9月下旬，每逢周六，岐江河興中廣場段將上演精采的龍舟體驗、非遺文化巡遊、音樂會等相關文化活動。五桂山則自7月上旬起舉辦「繽紛夏日•暢遊五桂」系列活動，包括大尖山大地藝術季、「綠美中山逍遙遊」微度假、沉香文化體驗遊、鄉村歷史文化導賞、「茉莉飄香，茶韻悠長」小暑節氣茶會、「童年竹跡竹夠野」暑期遊等，內容豐富。

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