港大經管學院逾30人用假學歷 拘2中國學生 料百人涉案

香港大學經管學院傳出30多人用假學歷申請入學，主要製造假的海外院校學歷，警拘兩學生。圖為香港大學資料圖。（中新社）

香港 大學經管學院5月揭發有碩士生以假學歷入讀，警方發言人4日表示上月底及7月3日共拘捕兩名內地女子。校方證實，至今發現大約30多名中國籍學生提交假學歷文件，主要製造假的海外院校學歷，推算最終或查出80至100個學生學歷造假；一份「保錄取」合同收費至少50萬港元 （約6.4萬美元），單計經管學院涉及4000至5000萬港元 （約512.2至640.2萬美元）中介費，「黑中介」暴利驚人。

綜合明報、香港01報導，警方4日表示，西區警區重案組進一步調查後，在上月22日及3日先後拘捕一名24歲及一名34歲內地女子，二人涉嫌「行使虛假文書」及「向入境事務處人員作虛假申述」，其中24歲女子上月24日已在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊；34歲女子正被扣查。該兩名女子持雙程證，於出、入境時被捕。

近月獲擢升為港大副校長（商業事務）的經管學院院長蔡洪濱，接受內地「財新網」訪問談及假學歷風波，稱院方今年5月展開全面徹查，要求所有在讀的碩士重迎提交本科學歷認證、成績單材料等。至今發現大約30多個個案均為中國籍學生，料最終或涉80至100名學生，協助他們的中介則來自內地及海外，暫未發現香港中介機構。

蔡洪濱透露，學院正付費做學歷覆核，現與中國教育部 下屬的「留學服務中心」合作，認證所有用海外學歷申請入學的學生個案；至於持內地本科學歷者，須提供中國高等教育學生信息網的認證資料，他形容學歷造假者「以假亂真的手法到了驚人的地步」。

蔡又說，曾有申請人畢業於不錯的美國高校，原本聘請中介「做背景提升」，未料中介製造假的紐約大學 學歷，「成績單、學位證、信封、封條都跟真的一樣」。他估計「單單我們學院就涉四、五千萬元中介費，但一家『黑中介』可能只需兩三名員工」，形容「產業規模以及暴利程度已是相當驚人」。他亦跟港大法務部門溝通，得悉其他學院亦揭發假學歷個案，港大已取消這些學生的學籍。

港大經管學院4日回覆，院方對任何學術不端正行為採取「零容忍」態度，會交予警方處理；院方認為取消假學歷學生的學籍，亦無法對「黑中介」或鋌而走險的學生起震懾作用，遂展開全面徹查。