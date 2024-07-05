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勒索虛擬幣 香港將軍澳商場2女綁架3歲童 行李箱運送

香港新聞組／香港5日電
網路廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。（視頻截圖）
網路廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。（視頻截圖）

香港將軍澳廣場3日發生綁架案，警方迅速破案。一名3歲男童下午在商場內的超市遊戲中心玩耍時遭人擄走，被藏於附近屋苑，家人收勒索訊息要求交出價值約514萬港元（約65.8萬美元）的虛擬貨幣作為贖金。警方4日清晨掩至單位救出肉參（人質），拘捕兩女，男童清醒送院檢查。警方懷疑兩女因財務問題犯案。

大公報報導，事發3日下午4時許，一名3歲男童隨同母親，與母親友人及其子女在逛商場，兩名女子在男童母親不注意的情況下突然將男童擄走，兩人帶備嬰兒車、行李箱及替換衣物等明顯是預謀犯案。母親發現兒子失蹤，其後接獲勒索的訊息。

3日晚網上陸續傳出數張照片，包括一張閉路電視圖片，顯示男童被身穿淺色衫、戴鴨舌帽的人用手巾掩嘴抱走，另外的圖片包括一張剪貼而成、上有簡體字「想小朋友安全不可報警」，及「下載Telegram」以聯絡一個帳號，及一張圖片相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢你要人，去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（即泰達幣，折合約514萬港元）」，要求將虛擬貨幣轉入一個位址，截圖內可見男童睡著。

警方經深入調查及情報分析後，迅速鎖定疑犯身分，翌日清晨約5時25分，於將軍澳一單位救出該男童，拘捕兩名38歲女子，一名持香港身份證，一名持雙程證，均報稱無業。男童送往將軍澳醫院兒科病房留醫檢查，初步無任何表面傷勢。

昨日下午大批警員在清水灣半島對開石灘一字排開進行地毯式搜索，初步調查顯示兩名女子疑因財務問題鋌而走險，一女子用毛巾掩住男童口鼻，把他抱上嬰兒車推至公園與另一女會合，把他收藏在行李箱內，運到租用單位，暫無任何證據顯示被捕人與受害人的家庭認識，相信沒有其他同黨。

西貢區議員方國珊形容這次事件「非常驚訝」，因為將軍澳很少這類明目張膽拐帶兒童案件，造成人心惶惶，認為未來除加強閉路電視打擊同類罪案之外，市民應互相守望相助，學校加強安全教育。

另據明報報導，綁匪徒透過通訊軟件Telegram與事主家人聯絡，要求以加密貨幣收贖金。有專家認為綁匪做法或有利隱瞞身分，但並非百分之百不可追查。有資深警官稱，匪徒在商場下手並藏參同區大型屋苑，沿路多閉路電視，做法「業餘」。

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