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港PMI連跌3月 近21月最低 反映營商環境轉差

記者謝守真／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

標準史坦普全球公布香港6月採購經理指數（PMI）降至48.2，連跌三個月，來到2022年10月以來近21個月最低，並連續兩個月低於50榮枯線，處於收縮區間，反映營商環境進一步轉差。

標準史坦普報告指出，香港私營企業連續兩月減產，緊縮程度逾兩年最快，業者將此歸因於新增訂單進一步萎縮。再者，內地和海外客戶新訂單量亦於年中下滑，兩者都以製造業跌幅最為明顯。隨新訂單與營商活動縮減，香港私營經濟於今年中段持續轉差。

香港市況疲弱加上競爭愈趨白熱化，帶動業者的悲觀情緒，導致6月就業再度緊縮。另一方面，採購價格通膨捲土重來，因而令整體投入成本上升較5月加快，企業於是調高產出售價。

對此，有業者表示，香港本地及外部經濟疲弱，加上競爭日益激烈，因此銷路受到影響。就新增訂單和產量而言，兩者都以製造業的跌幅最為明顯。

展望前景，標準史坦普指出，儘管企業普遍因擔憂競爭加劇和經濟低迷看淡前景，仍有多家公司看好需求前景而積極採購，採購數量亦顯著增加，在供貨表現改善下，企業庫存水準亦見提高。

標準史坦普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，新訂單與產量於6月跌幅擴大，反映最新一月的經商環境轉差。在經濟低迷下，加上區內競爭加劇，企業似乎正在掙扎邊緣。

Jingyi Pan續指，雖然成本通膨仍低於平均水準，但成本壓力重燃產出價格通膨的訊號已於6月出現，因此值得端視進一步的成本升幅將對需求有何影響。

此外，香港政府統計處此前公布，今年5月零售業總銷貨價值暫估為305億港元（約39億美元），按年跌11.5%，較市場預期跌10.8%更差。數據顯示，大部分類別銷貨價值均按年走跌，當中以汽車及其零件的跌幅最大，達29.8%；其次是珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，跌21.4%；百貨公司亦跌21.1%；甚至是「食品、酒類飲品及煙草」亦跌4.1%，是八項下跌類別中跌幅最少的。

香港 就業 零售業

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