我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

衝擊港消費 7.1假期百萬人赴內地 訪港客僅44萬人

香港新聞組／香港4日電
香港入境事務處統計， 「七一」短假期共超過百萬香港人到內地吃喝玩樂，同期訪港旅客卻只有44萬多人。（中通社）
香港入境事務處統計， 「七一」短假期共超過百萬香港人到內地吃喝玩樂，同期訪港旅客卻只有44萬多人。（中通社）

據入境事務處統計，在剛結束的「七一」短假期中，超過百萬香港人到內地吃喝玩樂，同期訪港旅客卻只有44萬多人，令香港的餐飲零售業受到衝擊。此外，港府統計處公布，5月的臨時零售業總銷貨價值為305億港元（約39億美元），較去年同月下跌11.5%。

中央社引述大公報報導，7月1日是香港主權移交的日子，今年的「七一」是周一，連同周六及周日，香港有3天假期。

據入境事務處的數字，由上周五（6月28日）至本周一（7月1日），有163.7萬人次經由香港各出入境管制站出境，其中到內地的占124.6萬多人次。同期間，訪港的內地及海外旅客只有44.4萬多人次。不少假期到內地的港人，都是到深圳吃喝遊玩。

過去幾年，香港在新冠疫情打擊下，餐飲零售業備受打擊，港府為此多次撥款資助業者度過難關。去年初，香港社會開始復常後，外界都期待餐飲零售業逐步復甦，但港人卻掀起到深圳等內地不同地方消費的熱潮，港府為此不斷舉辦大型活動，希望吸引港人留港消費。

在剛過去的「七一」假期，本地2000家食店更推出優惠，吸引港人消費，但期間仍有逾百萬港人到內地消費，反映出港人北上消費的熱潮未過。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，「七一」假期期間大批港人到內地，分散了香港的消費動力，影響部分食店生意。

另外，港府統計處2日公布，5月的臨時零售業總銷貨價值為305億港元（約39億美元），較去年同月下跌11.5%；今年前5個月的臨時零售業總銷貨價值則較去年同期下跌6.1%。此外，經修訂後，4月的零售業總銷貨價值較去年同月下跌14.7%。

港府發言人表示，5月的臨時零售業總銷貨價值較去年繼續顯著下跌，主要受到旅客和市民消費模式轉變的影響，以及港幣匯率居高不下，預期零售業界短期內仍會面對挑戰。

香港 零售業 港府

上一則

反送中後 港社工管理階層須宣誓效忠特區

下一則

投資移民首批簽證落地 首4月339宗申請 全獲批估吸資百億

延伸閱讀

黎智英之子會澳洲外長 盼澳政府協助救父

黎智英之子會澳洲外長 盼澳政府協助救父
重溫周星馳經典 列治文區辦電影節

重溫周星馳經典 列治文區辦電影節
路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心

路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心
永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害