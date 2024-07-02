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深中通道通車次日車流減 仍有人違規停車打卡

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

深中通道6月30日下午3時開通，當地部門指通車24小時車流量為12.5萬車次，廣東交通集團預計車流會逐漸回歸正常水平。

明報報導，記者7月1日中午由深圳前往中山，從深圳灣口岸出發，只需約1小時便到達中山市中心。首日通車有大量車輛湧至，亦有人停車在橋邊「打卡」，引致塞車加劇。內地部門呼籲民眾不要在橋上和海底隧道內違規逗留，但1日仍有人在大橋上停車「打卡」，其他車輛快速駛過，險象環生。

據報導，記者昨午12時半從沙田乘直通巴出發，經荃灣到深圳灣口岸。過關後登上前往中山的直通巴，於下午2時開車，13分鐘後已到橋口進入隧道，此路段在通車首天下午塞車3小時。記者昨乘坐的巴士約20分鐘後便由深圳入口駛到通道橋尾的中山馬鞍島，下午3時07分到達中山市中心，全程暢順。

報導指出，不過，1日依然有人在大橋「打卡」。記者發現至少有兩架車輛停泊在跨海大橋邊的緊急通道上，亦未有開啟「死火燈」，有人舉起手機向橋外的珠江口拍照。居元朗的程女士一家三口從深圳灣乘直通巴士到中山，她說適逢假日一家人乘車體驗深中通道，又稱不怕塞車，「我們有時間」。她大讚新通道「好快」，車程只需約1小時，較以往快1小時，今次到場是「食玩買」，以後會更常到中山。

報導稱，內地官方數據顯示，深中通道通車首24小時12.5萬車次，數據在6月30日下午5時達到高峰，每小時有8000輛車上橋，其中觀光車流占較大比重。內地部門早前預計，深中通道通車後，日均車流可達10萬架次。廣東交通集團提醒市民，不要在橋上和海底隧道內逗留，而內地交通部門指，深中通道全線24公里為高速公路，禁止違規停車、下車拍照，否則將面臨罰200元人民幣（約27.5美元）及扣6分的處罰。

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