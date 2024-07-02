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國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

香港在2020年實施國家安全法，打擊了香港的新聞自由，無國界記者組織(RSF)表示，4年來香港至少有900名記者失去工作，並有數百人移居海外。

央廣報導，據無國界記者的統計，自2020年6月30日香港國安法頒布以來，至少有900名記者失去工作。數百名記者移居海外，這些人在台灣、英國等地區設立了10家媒體機構。光傳媒（Photon Media）主編梁嘉麗表示：「我在『蘋果日報』的前同事中，只有5%繼續擔任記者，而大多數人都轉換跑道。」

梁嘉麗補充說：「離開香港讓我感到無助，但建立離散媒體（diaspora media）賦予我力量，讓我有抵抗能力，也減少因為離開家鄉而感到內疚。」

無國界記者組織亞太辦事處執行長艾瑋昂指出：「雖然在新聞自由度直線下滑的香港，離散媒體代表寶貴的資訊來源，但他們仍然很脆弱，且常常難以持續。我們呼籲國際社會向流亡記者及相關媒體提供具體支持，包括開放簽證計畫及補助和發展計畫。

這10家新成立的媒體，主要以網路形式經營，包括台灣的光傳媒、英國的「追新聞」和「綠豆」，以及記者遍布全球的「棱角媒體」。最新增加的是「香港人」，這是一份由流亡英國的記者創辦的線上雜誌。

前蘋果日報前總新聞主任李家聰說：「香港以外的媒體可選擇在香港已『消失』的新聞或角度。」但由於財務困難，這些離散港人主導的媒體的未來仍充滿不確定性。李家聰表示：「海外離散媒體缺乏資源、人力有限。為了保持獨立性，他們不依賴廣告，而是依賴讀者訂閱。」

梁嘉麗補充說：「國安法頒布後，透過群眾募資向離散媒體捐款，可能會被視為支持外國勢力，甚至訂閱量大幅下降，讓我們難以繼續工作。」

過去4年以來，港府起訴了至少28名記者和新聞自由捍衛者，其中10人仍在獄中。

2023年，無國界記者組織向包括香港在內的62個國家的460名記者提供了經濟援助；三分之二的資金用於支付流亡記者的搬遷或安置費用。無國界記者組織也為報導中國(包括香港)的記者制定技能訓練計畫，為至少890名記者提供華語、粵語和英語的線上和現場培訓課程。

香港在無國界記者組織2024年世界新聞自由指數中排名第135名，短短20年內從第18位直線下滑。

香港 港府 簽證

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