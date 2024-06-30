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港鐵今起加價 水電煤漲價浪接浪公屋擬加租至封頂10%

香港新聞組／香港30日電
港鐵車票加價，每程加價0.1至1.6元，整體升幅3.09%；圖為市民及旅客乘搭港鐵資料圖。（中新社資料照片）
港鐵車票加價，每程加價0.1至1.6元，整體升幅3.09%；圖為市民及旅客乘搭港鐵資料圖。（中新社資料照片）

港鐵30日開始加價，揭開今年下半年連串民生項目收費加價的序幕，煤氣、公屋及電費加價陸續有來，有立法會議員認為對市民造成壓力。此外，80萬公屋租戶最快10月加租，或加至法定10%上限，而港府、房委會財政狀況不如前，傾向不代繳、不寬免。

明報報導，港鐵車票30日起每程加價0.1至1.6元，整體升幅3.09%，其中加幅最高的是錦上路往大圍及顯徑站、烏溪沙往南昌站，分別達7.8%、7.7%。煤氣費8月1日起加價，標準煤氣加幅4.8%，每兆焦耳增1.3仙，定額保養月費亦加至10元。煤氣公司承諾兩年內不再加價。

據報導，全港巿民都要用水用電，今年電費及水費均可能加價，其中29年未曾加價的水費仍在檢討，兩電則在去年11月底預測，假設燃料價格能穩定下來，淨電費年均增長應不多於2%。另外，逾20年未曾加價的資助大學學費會在2025/26學年至2027/28學年逐年加價。

報導引述立法會議員鄧家彪表示，多項公共服務加價對市民造成壓力，又認為目前通膨數字或未能反映物價開支負擔的壓力，巿民收入未恢復，開支卻省不了，情況不理想。他強調經濟要更加暢旺，這些問題才能處理得到。

香港約80萬公屋租戶最快10月加租。(中通社資料照片)
香港約80萬公屋租戶最快10月加租。(中通社資料照片)

此外，報導稱，約80萬公屋租戶最快10月加租。房委會資助房屋小組7月19日將審議2024年公屋租金檢討結果，消息稱，受最低工資上調及公屋戶平均入息在今次檢討周期有較大升幅影響，按既定機制新公屋租金或加至法定10%上限；同時港府和房委會財政狀況不如前，傾向不代繳及不寬免公屋租金，是繼2018年後再次「走甜」。

報導說，房委會最新資料顯示，上月底公屋租金援助計畫住戶較新冠疫情高峰期減少13%。房委會資助房屋小組主席黃碧如回應查詢稱，公屋租金不應每次經檢討上調後便提供寬免。

報導指出，1979年起居於柴灣漁灣邨至今的鄭先生稱，私人屋苑加幅更高。「憑良心講，覺得公屋加二、三百元都不是很嚴重，可接受。」

報導稱，一家五口居於約300呎公屋的何女士不贊成加租，認為會增加基層家庭經濟負擔，慨嘆「小朋友補習、興趣班，樣樣都係錢。現在什麼都加，只有工資不加」。她建議港府為基層雙職家庭提供多些幫助，例如增加租金寬免及幼兒託管。

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