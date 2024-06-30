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香港七一長周末首日 39萬人離港 10.7萬入境 相差28萬

香港新聞組／香港30日電
香港一連三天的連假開啟，尖沙咀文化中心和海濱一帶商圈人山人海，市民和遊客絡繹不絕，不少內地旅遊團在瀏覽維港風光，網紅打卡點更是排隊拍照。（中通社）
香港一連三天的連假開啟，尖沙咀文化中心和海濱一帶商圈人山人海，市民和遊客絡繹不絕，不少內地旅遊團在瀏覽維港風光，網紅打卡點更是排隊拍照。（中通社）

香港「七一」連續3天長周末假期29日開始，據入境處數字，29日至下午4時，香港居民經各口岸出境有39.2萬人次，內地及其他入境訪客約10.7萬人次，相差28.5萬人次。另據港珠澳大橋邊檢站預測，香港七一假期，大橋珠海口岸通關客流高峰將在6月29日、30日和7月1日三天累計達到27萬人次，日均約9萬人次；車流累計將超過5萬輛次，日均超1.7萬輛次左右。

有「深圳之眼」之稱的深圳崗廈北地鐵樞紐，被譽為深圳最美地鐵站，不但吸引深圳市民，...
有「深圳之眼」之稱的深圳崗廈北地鐵樞紐，被譽為深圳最美地鐵站，不但吸引深圳市民，更有不少香港人慕名前往打卡。（中通社）

明報報導，七一是香港回歸紀念日，警方29日稱，暫無收到任何在當日舉行公眾遊行或集會的通知。被問到今年七一無團體申辦遊行或集會，保安局長鄧炳強表示，可能反映市民認為現屆港府做實事及政策不錯，亦反映市民明白有很多方法表達意見，如出版文章、召開記者會，甚至與政府官員見面等。他又說，七一當日有很多喜慶活動，需確保安全有序舉行，但不能排除有人擾亂，要做好準備迅速應對。

據報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和分析，連接中山及深圳的深中通道29日起啟用，不少旅行社已安排組團，料進一步吸引港人特別為此北上旅遊。他認為在連接周圍城市交通提升下，包括往北京及上海「夕發朝至」臥鋪高鐵開通，香港業界面對不少競爭，認為「問題都頗嚴重」，業界有需要思考如何吸引旅客赴港，以及令市民留港消費。

報導稱，據入境處數字，與本月初同是3天連假的端午長周末相比，今次假期前的周五港人出境有36.9萬人次，較端午前的周五多約6000人次。

報導引述黃家和表示，不少市民趁3天假期出境旅遊或到大灣區其他城市消費，部分人周五起出發；而七一非內地假期，料訪港內地人數與平時周末相若，香港市民出境比內地客入境多，餐飲等業界生意直接受影響。他29日曾到香港多區觀察，以尖沙嘴遊客較旺的區域為例，市面未算「特別旺」。

另據文匯報報導，從港澳往珠海方向的車流高峰將出現在6月29日和30日的9點至14點，返程港澳方向的車流高峰期將出現在7月1日15點至24點。珠海市商務局（口岸局）表示，通過優化大橋珠海口岸周邊交通流線和管理，在車流高峰到達口岸前，對車主遠端疏導和指引等多措施，應對香港「七一」假期車流高峰。

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