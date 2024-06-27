灣區最長地鐵通車滿月 港人遊內地新選擇 回鄉證可買票

廣佛南環、佛莞城際、佛肇城際和莞惠城際四線26日貫通滿月，這條「灣區最長地鐵」，橫跨5市、全長258公里，讓港人遊內地城市更便利。（取材自廣州地鐵）

「灣區 最長地鐵 」廣佛南環、佛莞城際、佛肇城際、莞惠城際四線26日貫通滿月。隨著這條地鐵全線貫通，粵港澳大灣區形成一條東西走向、橫跨5市、全長258公里的交通大動脈。旅客從廣州番禺出發可30分鐘直通佛山、東莞，60分鐘抵達肇慶、惠州。

文匯報報導，廣東城際鐵路運營有限公司車服中心主任工程師張巧表示，城際線四線貫通滿月，客流量大幅增長，在工作日，廣東城際客流量平均約為5萬人次，而在周末可以飆升至10萬，顯著增長。而端午小長假，廣東城際發送旅客更超過66.8萬人次。

關於未來規畫，張巧表示，儘管目前並沒有將鐵路網絡延伸至香港的計畫，但這條「大號灣區地鐵線」仍然十分照顧港人出行。他表示，港澳居民可以使用回鄉證購買車票。 香港旅客也可以用「嶺南通•八達通」全國交通一卡通聯名卡刷卡乘車。港澳同胞乘坐城際列車並無特殊要求，只需使用居住證或回鄉證在12306購票，然後刷證進出站。此外，護照也可以作為進出站的有效證件。不少港媒記者都認為，這條城際線或能成為香港市民遊灣區內地城市的新選擇。

除了城際線路貫通外，大灣區公路交通的「新基建」項目亦十分先進。在百度 Apollo Park（廣州）園區有一整面牆大小的屏幕，上面是廣州黃埔區智慧交通項目。科學城（廣州）數字科技集團有限公司副總經理賴國戈表示，廣州黃埔區已經將102個智慧路口和近2000個AI設備打造成為城市交通的數字基石。這些高科技設備不僅提升了交通信號燈的智能調控，減少了20%的延誤，還通過動態綠波控制策略，讓車輛行程時間縮短了25%。

「我們已在其中一條主幹道實現了連續12個路口的綠燈通行，讓市民享受到了前所未有的順暢交通。」賴國戈還介紹，他們還攜手百度旗下的阿波羅智行科技（廣州）公司，推出全球首個多元出行自動駕駛MaaS平台的投入使用，讓當地市民享受到了無人駕駛出租車、公交車等多種出行服務。通過百度地圖等App，市民可以輕鬆預約出行，體驗科技帶來的便利。