全球最佳大學 香港中大、港大、理大、城大進百大

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近日，「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report）26日公布2024至2025年度全球最佳大學排名，美國哈佛大學以滿分位列榜首，緊隨其後的分別是麻省理工學院、史丹福大學 。

大公報報導，在全球前100名中，中國（含港澳）共有13所大學入選，位列第二；美國則以41所高校數量居於第一。今次的排名榜中，有四所港校進入前百，香港 中文大學排第42名，香港大學排第44名，香港理工大學排第67名，以及香港城市大學排第79名；香港科技大學則排第105位。

此外，「美國新聞與世界報導」全球最佳大學排名還對51個關鍵學術學科領域進行評估，評估指標涵蓋全球及地區研究聲譽、規範化引用的影響力、國際合作等13項。今年全球共有超過100個國家的2250間大學上榜。

港大有10個學科進入全球前50位，其中教育及教育研究學科榮膺全球第一，自該學科被列入排名以來，港大已連續兩次蟬聯榜首。港大教育學院院長楊銳教授表示，很榮幸再次在這一學科領域被評為全球第一，這是學院同仁的共同努力，亦證明了學院對卓越教育及教育研究的不懈追求。學院將繼續致力於提供最優質教育，開展在本地和國際兩個層面上均具有影響力的研究。

中大有8個學科進入前50位，其中「腸胃及肝臟科」連續兩屆位列全球第三，與「腸胃及肝臟科」同位列亞洲之冠，位列亞洲三甲的另有「臨床醫學科」、「放射學、核子醫學和醫學影像科」及「外科」。中大醫學院院長趙偉仁教授表示，科研成果獲國際肯定給予醫學院很大的鼓勵，醫學院將不斷追求進步，期望未來能有更多科研成果造福病患，貢獻於全球醫療界。理大和城大分別有17個和14個學科進入前50位。

在亞洲全球大學排名方面，中國內地的清華大學位列亞洲第一，全球排第16位，新加坡 國立大學、南洋理工大學位列第2及第3位，全球分別排行22及27位，香港中文大學在亞洲排第5。中國內地是次共有9間大學進入全球百大，按排名順序分別是清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、中國科學院大學、中國科技大學、復旦大學、南京大學、華中科技大學。