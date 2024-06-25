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李家超任特首快2年有望連任 分析：當前氛圍有利

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港特首李家超上任快兩周年之際，香港各界開始猜測他會否連任。有分析認為，當前的氛圍似乎有利於李家超再做一任特首。

中央社報導，李家超的任期為5年，今年他已經是67歲，在任期屆滿時將會是70歲；由於歲數原因，兩年前他上任時，當時有媒體及政治分析師估計他只會出任一屆，且是北京方面為穩定香港局勢而臨時挑選的「過渡特首」。不過，最近香港坊間卻開始浮現李家超連任的議論和猜想。

在22日的一次活動上，李家超致辭時回顧了上任以來的工作，聲稱處理了兩項政治上的重要工作，一是完成了基本法23條立法，建立了維護國家安全的屏障；二是完善了地區治理體系，即在落實「愛國愛港」的大政方針之下完成了區議會選舉。他表示，在完成以上工作後，可以全力打拚經濟。

此外，李家超日前接受媒體訪問時指出，現任各司局長符合其要求，他們會繼續留任。

當被記者追問會否考慮連任時，李家超說，出任行特首是「一份使命」，現時只有一個想法，就是做好任內工作。

儘管李家超沒有明確表態是否連任，但香港社會經過北京和港府的「整頓」下，目前基本上已經沒有反對聲音，顯露出一片平和，這種氛圍客觀上有利於李家超的民望和連任。

明報今天就刊文指出，李家超表明無意更換其管治團隊，是為了穩定軍心，但他當下不換人，不代表在餘下3年任期都不會換人；未來他會否換人，就涉及其是否連任。

文章明確提出了李家超連任的問題；客觀上，當前的氛圍似乎有利於李家超連任。

港媒24日發布民調結果，66%受訪者對本屆港府上任至今的工作表現感到滿意，更有68%受訪者滿意李家超的表現。

幾天前，紫荊研究院公布的另一項民調顯示，63%肯定李家超的施政表現，不滿意的有28%；另有62%滿意港府的整體工作表現，不滿意的有28%。

不過，也有分析人士指出，雖然香港的國安問題暫時已經解決，但經濟才是重中之重，而當前經濟仍然低迷，比如股市和房地產市場不振、零售消費市場疲弱等，如果李家超在餘下三年任期未能解決經濟問題，其連任之途還是充滿阻力。

香港 港府 民調

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