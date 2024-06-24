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港九龍、新界多區又跳掣停電 中電：天氣的錯

香港新聞組／香港24日電
中電表示連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，23日凌晨電壓曾短暫驟降，電力供應未中斷，疑受不穩定天氣影響。（中通社）
中電表示連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，23日凌晨電壓曾短暫驟降，電力供應未中斷，疑受不穩定天氣影響。（中通社）

香港中華電力有限公司（中電）23日凌晨又出現電壓驟降故障，導致九龍及新界多區大廈電力裝置跳掣停電，有居民熱到醒，也有使用氧氣機長者需不斷調整位置維持氧氣指數。中電事後證實連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，但稱「天氣的錯」，是受不穩定天氣影響錄得短暫電壓驟降，這已是中電今年以來發生的第七次供電事故。

環境及生態局和機電署非常關注事故，機電署要求中電盡快查明原因，制訂改善計畫，4周內提交詳細報告；有立法會議員形容情況對市民生活造成困擾，須考慮補償方案並全面檢視系統。

據文匯報、明報報導，23日凌晨約2時47分，葵涌、天水圍、元朗、粉嶺、上水、土瓜灣及黃大仙等多區，均有市民察覺電燈出現燈光轉暗或閃一閃的情況。

當中鑽石山鳳鑽苑其後更出現大廈全幢停電一片漆黑，有居民要開手電筒照明，亦有人因冷氣機驟停「熱到醒」，要走到樓下乘涼；有居民則因家中母親因要使用氧氣機幫助呼吸，停電期間需不斷為母親調整躺臥位置維持氧氣指數。

中電其後證實是連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，在雷暴警告下，疑受到不穩定天氣影響致錄得短暫電壓驟降，其間陸續接獲九龍及新界多區個別大廈的停電報告，立即派出工程人員到場了解及檢查，並對受供電事故影響的客戶致歉。

中電總裁羅嘉進23日晚交代事故時三度致歉，稱仍在調查。他指今年上半年電力事故宗數與往年同期相若，但為應對極端天氣影響，會採取短中長期措施。短期措施包括事故期間增加緊急復電人手，以及利用流動發電機為居民恢復供電；中期措施包括戶外電力設施加裝避雷系統、在變電站增加防水浸設施及加快更新供電設備。長期措施包括全力配合政府全面檢討電力系統管理，包括資產管理及維修保養等。

立法會議員田北辰稱，現時「管制計畫協議」中，出現電壓驟降毋須罰款有「好大問題」，但涉及「人禍」才應罰款。對於中電的改善措施，他要求所有措施必須由股東付款，沒理由轉嫁電費。

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