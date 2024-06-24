港機場電腦故障12小時 顯示螢幕黑屏 航班資訊改手寫

香港機管局23日表示，機場發生電腦系統故障，航班資訊更新受到影響，呼籲旅客預留充足時間辦理登機手續，並向航空公司查詢最新的航班資料。（中通社）

香港 國際機場的航班資料顯示螢幕系統23日早7時許發生故障，歷時約12小時才修復，機場電子螢幕、網站及手機應用程式航班資訊未能即時更新，乘客無從得知航班資訊，有乘客因此錯過航班。機管局雖啟動後備系統，但顯示資訊格式與現有系統不同，局方要在禁區內張貼大字報向旅客發放手寫資訊，接機大堂也豎立白板手寫行李認領處和出閘口等資訊。

綜合文匯報、明報報導，機管局就事件向公眾致歉，又指截至23日下午3時共處理360班航班，沒有航班取消，但有少量航班延誤，機管局機場運行執行總監姚兆聰稱「旅客能順利做到辦票、登機，包括安檢，全部沒受影響」。現場所見，仍有不少旅客表示指示不夠清晰，或聽不到廣播，有旅客因不清楚安排，結果「等到飛機也走了」。

局方強調航班運作大致正常，未有航班取消，會徹查事故原因，初步相信不涉駭客 入侵。

香港機場的電腦系統23日早約7時開始發生局部故障，導致航班資訊無法即時更新，機場內的電子顯示屏變成黑屏；其間有職員在離境大堂每個航段設置臨時螢幕，顯示登機閘口，另有手寫告示呼籲旅客盡快進入禁區，以獲取最新航班資訊。

至於抵港大堂，行李區顯示屏改用展示板指示旅客提取行李位置；接機大堂職員亦要臨時豎立白板，手寫抵港航班及出閘位置。

旅遊返港的姚先生表示，在抵港大堂時聽到相關廣播，提醒旅客主動尋求職員幫助，他認為情況不算混亂，「沒說要一兩個鐘頭才能拿到。」

山東赴港訪友的宋小姐則表示，抵港大堂有提醒旅客系統故障的廣播，領取行李期間亦有職員在場協助，需時約10分鐘至20分鐘取回行李，認為機管局安排「可以接受」。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，23日早確認電腦系統故障後已即時啟動大型應變措施，包括透過臨時系統發放未來一兩個小時的航班資料，指示乘客到有關登機閘口，至下午4時系統陸續恢復後，資料顯示螢幕已可展示未來3小時的航班資訊。但據現場觀察，顯示屏系統至晚上7時許，即近12小時才完全恢復正常。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，去年機場亦曾發生類似事件，今次再有故障，仍要以人手協助更新登機資訊，反映後備運作系統不理想。