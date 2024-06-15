控菸10招「太盡」損經濟？盧寵茂：旅客來港目的不是吸菸

港府日前提出10項短期控菸措施，有立法會議員質疑措施太嚴格，恐會傷害旅遊業發展，打擊經濟。（中新社）

香港 政府提出禁止排隊時吸菸、禁止加味菸等10項短期控菸措施，擬年內提交修例建議。立法會衛生事務委員會14日討論控菸措施，會上過半發言議員提出質疑，包括控菸措施「太盡」，部分憂影響旅客來港意願，打擊經濟。醫衛局長盧寵茂重申控菸建議無損旅遊與經濟，推行控菸的回報非常重要。

據明報報導，自稱「嚴重菸民」的自由黨張宇人在會上批評控菸措施「去得太盡」，「只會物極必反」，又稱政府為了占多數的非菸民，剝削少數人權利。他說目前香港吸菸率偏低，當局應將用作控菸的資源投放於其他工作，例如加強青少年教育。發言結束後，未待盧寵茂回應便離場。

盧寵茂稱，多數政府不會在吸菸率降到9.1%後就滿足，將繼續改善市民健康，並估算香港每年因吸菸帶來的健康禍害損失80億元，強調若不控制好，會浪費醫療資源。

香港01報導，自由黨立法會議員邵家輝對措施部分贊成、部分不贊成，質疑措施會打擊部分旅客來港意欲，並指出市民或許有加熱菸、電子煙存貨，質疑日後如何處理。

盧寵茂回應，旅客來港大部分是非吸菸人士，相信旅客來港目的不是吸菸，而是營商、餐飲、參觀文化景點等，活力清新的香港相較到處都是菸頭、烏煙瘴氣的香港好，內地小紅書、微信上網民都很支持。他表示另類菸會有緩衝期，讓市民自行交出另類菸產品。

A4聯盟立法會議員林素蔚質疑，為何不能設立吸菸區，進一步限制菸民。盧寵茂表示，明白禁止「火車頭（邊走邊吸菸）」在執法上有困難，但設立指定吸菸場所，會有觀感建立吸菸區用以專門吸菸，與政府措施意味相違，不是政府所希望見到的景象。

議員楊永杰說，「吸菸危害要禁，但飲酒危害健康是不是也要禁」，稱吸菸和喝酒都是個人選擇。自由黨邵家輝認為政府的控菸措施要平衡選擇權，提及有旅客因此選擇不來港，而很多地方容許吸加味菸，憂措施太極端。

民建聯李慧琼說明白當局用心良苦，惟現時最大目標應是發展經濟，擔心措施影響吸引世界各地的人來港。