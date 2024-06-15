我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

控菸10招「太盡」損經濟？盧寵茂：旅客來港目的不是吸菸

香港新聞組／香港15日電
港府日前提出10項短期控菸措施，有立法會議員質疑措施太嚴格，恐會傷害旅遊業發展，打擊經濟。（中新社）
港府日前提出10項短期控菸措施，有立法會議員質疑措施太嚴格，恐會傷害旅遊業發展，打擊經濟。（中新社）

香港政府提出禁止排隊時吸菸、禁止加味菸等10項短期控菸措施，擬年內提交修例建議。立法會衛生事務委員會14日討論控菸措施，會上過半發言議員提出質疑，包括控菸措施「太盡」，部分憂影響旅客來港意願，打擊經濟。醫衛局長盧寵茂重申控菸建議無損旅遊與經濟，推行控菸的回報非常重要。

據明報報導，自稱「嚴重菸民」的自由黨張宇人在會上批評控菸措施「去得太盡」，「只會物極必反」，又稱政府為了占多數的非菸民，剝削少數人權利。他說目前香港吸菸率偏低，當局應將用作控菸的資源投放於其他工作，例如加強青少年教育。發言結束後，未待盧寵茂回應便離場。

盧寵茂稱，多數政府不會在吸菸率降到9.1%後就滿足，將繼續改善市民健康，並估算香港每年因吸菸帶來的健康禍害損失80億元，強調若不控制好，會浪費醫療資源。

香港01報導，自由黨立法會議員邵家輝對措施部分贊成、部分不贊成，質疑措施會打擊部分旅客來港意欲，並指出市民或許有加熱菸、電子煙存貨，質疑日後如何處理。

盧寵茂回應，旅客來港大部分是非吸菸人士，相信旅客來港目的不是吸菸，而是營商、餐飲、參觀文化景點等，活力清新的香港相較到處都是菸頭、烏煙瘴氣的香港好，內地小紅書、微信上網民都很支持。他表示另類菸會有緩衝期，讓市民自行交出另類菸產品。

A4聯盟立法會議員林素蔚質疑，為何不能設立吸菸區，進一步限制菸民。盧寵茂表示，明白禁止「火車頭（邊走邊吸菸）」在執法上有困難，但設立指定吸菸場所，會有觀感建立吸菸區用以專門吸菸，與政府措施意味相違，不是政府所希望見到的景象。

議員楊永杰說，「吸菸危害要禁，但飲酒危害健康是不是也要禁」，稱吸菸和喝酒都是個人選擇。自由黨邵家輝認為政府的控菸措施要平衡選擇權，提及有旅客因此選擇不來港，而很多地方容許吸加味菸，憂措施太極端。

民建聯李慧琼說明白當局用心良苦，惟現時最大目標應是發展經濟，擔心措施影響吸引世界各地的人來港。

香港

上一則

激流中赤膊爬車頂砸窗救人 市民搭「人鏈」接應 成都人生死接力刷屏

下一則

常州男冒充警察十多年 成功騙過列車長和官媒 網友：被耽誤的影帝

延伸閱讀

港吸內地專才 中介平台誘騙「買公司債換工作簽證」

港吸內地專才 中介平台誘騙「買公司債換工作簽證」
北上消費逼死 24年魚米家營業額腰斬 黯然結業

北上消費逼死 24年魚米家營業額腰斬 黯然結業
港擬禁排隊吸菸、不准向未成年供菸 邊走邊抽暫時不管

港擬禁排隊吸菸、不准向未成年供菸 邊走邊抽暫時不管
防癌研究：LGBTQ+擔心受歧視逃避就醫 延誤治療

防癌研究：LGBTQ+擔心受歧視逃避就醫 延誤治療

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌