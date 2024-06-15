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港4大商圈吉舖衰 銅鑼灣舖王租金慘跌94%

香港新聞組／香港15日電
香港傳出許多店舖租金暴跌消息，圖為銅鑼灣商圈。（中通社）
香港傳出許多店舖租金暴跌消息，圖為銅鑼灣商圈。（中通社）

港媒最近屢報導多個「舖王」江河日下，包括銅鑼灣利園山道一地舖，由風光時賣瑞士「浪琴」（LONGINES）名表改為手機殻，租金從230萬元（港幣，下同）砍至12.8萬元，暴跌94%。另正陷財務困境的「香港舖王」鄧成波家族繼「割喉式」賣舖，單計過去1個月共4項物業料已虧損約2億元，更有尖沙咀旺區物業半價出售仍無人問津遭收樓招標。有分析指出，香港經濟已脫離商業主導，出現財富資產貶值和零售消費降級的惡性循環，恐正暗藏新一輪經濟危機。

據自由亞洲電台報導，最近香港銅鑼灣、尖沙咀等四大核心區不但吉舖林立，亦身價「淪落」。綜合多間港媒財經報導，位於銅鑼灣利園山道23至25號的一間地舖，對正希慎廣場，且鄰近時代廣場，建築面積約1430平方呎；上手租客於今年2月遷出後，業主以20萬元放租未果，最終以12.8萬元租予手機配件店。

香港銅鑼灣利園山道原本專賣浪琴錶的店面。（取材自Google街景）
香港銅鑼灣利園山道原本專賣浪琴錶的店面。（取材自Google街景）

該舖曾非常風光，在2008年獲「卓悅化妝品店」曾以58萬元租用；在最高峰的2012年由瑞士「浪琴」以230萬元搶租，成為當時最貴的「舖王」之一，如今呎租變相較高峰期急跌94%。

根據彭博智庫（Bloomberg Intelligence）分析，連帶商業地產的損失，香港樓價自2019年以來，至少蒸發2,700億美元。

據觀察，不少原於旺區地舖的奢侈品店被平價玩具、夾公仔機、手機用品或臨時雜貨舖頭取代，此反映街舖的承租能力大減。前「有線財經台」台長顏寶剛分析，資產大減和消費降級互為影響，香港整體資產市場出現「崩盤」跡象。

顏寶剛說：「港人不少資產是累積在物業上…股市的財富效應亦遠不及樓市，樓市由2月有少少起色，但小陽春後就沒了，財富蒸發效應明顯，故4月零售額跌穿300億元水平，較疫情以來最低」。

事實上，雖數據指上季街舖空置率有改善，跌至6.6%，核心區街舖租金升2.7%，但仍較2013年高峰少7成。不少靠「炒樓、炒舖」起家的財團家族身陷財務困境，資產大縮水。

在高息環境下，香港四大地產商近年市值蒸發數百億元，淨負債比率呈上升趨。當中新世界淨負債比率高至49.9%，恒隆則排第二達逾3成，地寧砍價「要錢不要貨」。恒隆集團、恒隆地產榮譽董事長陳啟宗最近出席財經論壇時直指：「整個市場人人都身處地獄（Everybody's in Hell）。」

香港 租金 疫情

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