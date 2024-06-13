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港新投資移民接341宗申請 迎13億美元新資金

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港今年重啟投資移民，俗稱「投資移民」的香港「新資本投資者入境計畫」，開通3個月收到熱烈的查詢及申請。

文匯報報導，港府12日公布，「新計畫」自3月1日起推出至5月底，投資推廣署收到逾3000宗查詢，及接獲251宗申請，並已批出103宗申請的淨資產審查，入境處則已就43宗申請作出「原則上批准」。連同澳門的申請者在內，投推署及入境處合共接獲341宗申請，以每宗3000萬元（港幣，下同，約384.2萬美元）計，至少可帶來102億元（約13億美元）新資金，增強香港資產及財富管理業的發展優勢。

據港府公布，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷12日表示，這批新香港投資移民申請者不僅能帶來投資額，還有助於香港樓市恢復，新投資移民獲批人士將成為買樓主力軍。

「新計畫」總體外國申請者有333宗，分別是投推署收到245宗申請、入境處收到88宗；另外來自澳門的申請分別有6宗及2宗，即投推署及入境處合共收到341宗申請。而在外國申請者中，以來自幾內亞比索的最多，投推署接獲100宗申請、入境處接獲39宗；第二來源國是萬那杜，投推署接獲92宗申請、入境處接獲33宗。

財庫局局長許正宇12日回應立法會議員相關提問時指出，投推署及入境處會盡快處理申請，所需時間視乎個別申請所載申請人的資產類別、證明文件是否充足等而有所不同。就淨資產審查的申請，如申請人提供的資料及證明文件齊備，投推署一般約需三個星期完成審批；至於入境的「原則上批准」，在收妥全部所需文件後，入境處一般約需三星期完成審批。

香港的新版「投資移民」計畫申請門檻3000萬元，並規定當中至少300萬元要投資於支持創科的「資本投資者入境計畫投資組合」，其餘2700萬元可投資的資產包括股票、債券等金融資產，以及非住宅房地產等。申請者須為外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身份的人士、澳門居民以及台灣華籍居民，投資者可連同其配偶、伴侶及18歲或以下未婚的子女一併享有在香港的居留權。

投資 香港 移民

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