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七一慶回歸 港三千間食肆71折 電車、樂園推優惠

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

距離香港回歸祖國暨特區成立27周年的大日子尚有半個月，行政長官李家超11日預告，7月1日當日將有多項涉及交通、餐飲、購物、玩樂等優惠，包括免費乘搭電車、輕鐵、使用康文署室內外設施，主題樂園門票低至七折等。飲食界立法會議員張宇人透露，屆時有近3000間食肆提供七一折，甚至「更筍（更好）」的優惠。

有參與去年優惠活動的食肆負責人表示，今年會再次參加活動，生意有否增加是其次，最緊要與街坊同樂，慶祝回歸紀念日，「見到市民食得開心已經很滿足。」

香港仔報導，李家超11日出席行政會議前向傳媒表示，特區政府聯同不同機構將於7月1日舉行多項活動，讓市民共同熱烈慶祝，歡度這個喜慶日子；在交通方面，當日市民可免費乘搭電車、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，3至11歲小童可以免費乘搭多條港鐵路線；市民當日亦可免費使用康文署多項室內和戶外康樂設施，以及免費開放科學館和太空館的常設展覽等。

據報導，本月29日至7月1日一連3天，海洋公園全日暢玩優惠門票低至七折；昂坪360小童及長者來回標準纜車門票票價低於三折；香港國際機場、房委會的大本型商場、數碼港商場、東日街市和香港仔街市會有不同活動和消費優惠。

報導稱，飲食業界近日已著力籌備相關優惠，張宇人透露「不會排除有些食肆會做多過七一折優惠，沒理由提供六折、五折而我不允許。」他期望有近3000間食肆參與，吸引市民留港消費，「總之希望做到早、午、晚三餐，不論全港十八區，也會找到食肆折扣、有優惠。」

報導說，鑑記車仔麵去年亦參加慶祝回歸優惠活動，老闆郭先生表示，去年活動市民反應不錯，不過由於該店位於香港仔街邊，不在旅遊區，故人流沒有戲劇性激增，「那天的人流與往常星期六差不多，但吸引的人流多與少都無所謂，活動的目的是與街坊同慶七一回歸紀念，只要享受到優惠的顧客開心，我亦開心和滿足。」

大埔興運美食去年7月1日起推出為期一個月的指定套餐七一折優惠，套餐包括祕製招牌素堡、墨西哥辣椒牛肉漢堡餐，以及招牌雙層芝士牛肉漢堡餐。老闆姚先生表示，當中以雙層芝士牛肉漢堡餐最受歡迎，客人較以往增加約三成，帶動往後幾日的客流量亦較往日多。

香港 太空 墨西哥

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