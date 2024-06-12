中國預備航天員 港澳各1人入選 警隊女總督察黎家盈出線

中國載人航天工程第四批預備航天員包含2名港澳載荷專家。圖為今年5月28日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十八號航天員李聰密切關注出艙任務的畫面。（新華社）

中國載人航天工程辦公室官微消息指出，中國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作近日結束，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家，其中，香港 地區、澳門 地區各1名載荷專家，香港入圍者據悉為擁有博士頭銜的女總督察為黎家盈；之後他們將進入中國航天員科研訓練中心接受全面系統的訓練，這意味港澳地區專家也正逐步加入中國航天事業。

據悉，本次選拔工作自2022年下半年全面啟動，經過了初選、複選、定選3個階段，這也是首次面向港澳地區選拔載荷專家；創新科技及工業局局長孫東表示，香港約有120人報名，香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」。

香港01報導，香港入選者黎家盈為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作；據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，育有3名子女，去年起在北京接受相關訓練。

報導指出，香港載荷專家選拔參與者的身分及背景相當保密，行政長官李家超去年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性身影。

報導稱，中國航天員科研訓練中心研究員、載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬早前接受訪問時稱，在港澳選拔載荷專家，沒有性別方面限制，在「定選」階段會對候選者進行深入的考察，不僅了解候選人情況，同時要其家屬，包括共同生活的人進行指定醫院體檢，避免有遺傳性、傳染性疾病。

據報導，被問到今後港澳載荷專家將可能執行哪些任務，黃偉芬表示，載荷專家主要是在太空 站從事科學研究工作，至於未來的載人登月計畫是否可能有份？黃偉芬表示，載人登月的航天員需要有過飛行經驗、傾向於由職業航天員來執行載人登月任務。

澳門特區政府11日發表聲明指出，衷心感謝中央政府對澳門參與國家航天事業的大力支持和厚愛，並表示，澳門首位載荷專家誕生；彰顯中央政府對澳門科技創新的高度重視和支持，讓澳門在航天科技領域邁出了重要一步，也向澳門青年人發出強烈的鼓舞訊息。消息傳來時，澳門社會各界尤其是科技界人士異常興奮。

載荷專家是到太空去進行各項專門科學實驗和探測的科學家和工程師，該職務不要求要具備飛行員背景，但須在科學、醫學、工程等領域受過專業訓練且具有豐富操作經驗，主要負責相關實驗載荷的操作。具體任務包括天文觀測、對地觀測、物理試驗、化學試驗、生物醫學試驗以及各類技術試驗等。