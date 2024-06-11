我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

防虐畜法收緊 港酒家、魚檔憂觸法 漁署將提供指引

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港「防止殘酷對待動物條例」修例有望於年內通過，修例在即，有飲食業擔心魚缸擠迫、用力劏魚或會觸犯條例。有食肆負責人直言對有關條例一無所知，擔心誤墜法網。立法會議員及業界均希望有關修例推出前，能作充分諮詢及宣傳。漁護署發言人表示會提供處理活生食用動物指引。

大公報報導，記者日前走訪葵涌、大埔、沙田、牛頭角、筲箕灣、灣仔、西環及堅尼地城等的酒樓和街市，發現不少魚缸內飼養大量鮮魚及海鮮，非常擠迫，幾乎沒有空間可以移動。

海鮮檔老闆何先生表示，未聽聞有關修例，但店鋪逢年過節都會大量入貨，細小魚缸放滿海鮮，擔心日後會觸犯法例。另一酒樓經理鄭先生則指，不知道有相關修例，更憂慮生效後對生意有一定影響。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港約有2000多間中式食肆，當中不少設有魚缸但面積不大，而西貢、鯉魚門等旅遊景點，向來以魚缸飼養新鮮海鮮招徠。他希望港府修例後，能發出清晰指引，避免擾民。另外，黃家和又提到，街市魚販出貨量高，海鮮在缸內停留的時間不長，較難界定虐待情況。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華指出，最近街市海鮮魚檔、酒樓生意都走下坡，唯獨在節日生意才會上升，因此會在這些日子購入大批游水海鮮，擔心容易觸犯條例。李彩華直言現時的營商環境不太適合修例，希望有關部門在修例前充分諮詢公眾及提供清晰指引。

漁護署發言人表示，修訂建議包括向對指明動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」、加重防止殘酷對待動物罪行的罰則，以及加強執法權力等。相關條文的草擬工作已進入最後階段。現時相關「條例」容許沒有引致不必要痛苦處理活生食用動物的行為，並適用於所有動物。

發言人又指出，該署一直與相關業界代表保持溝通，包括與禽畜農場、禽畜批發商及運輸商、濕貨街市商、餐飲業等業界開會，闡述修例建議，並清楚指出現時業界處理食用動物的方法一般沒有違反「條例」及擬議的修訂，業界代表均表示明白和歡迎。為進一步協助業界和從業員，該署會為他們提供處理活生食用動物指引。

香港 港府 法網

上一則

端午節掀起「國潮風」 高顏值艾草賣瘋

下一則

港前財政司長曾俊華倡一招救經濟：說清楚「法例紅線」

延伸閱讀

靠3個習慣 她102歲仍能每周工作三天

靠3個習慣 她102歲仍能每周工作三天
絕對香港~悅滿樓 正宗粵菜精緻點心叫好又叫座

絕對香港~悅滿樓 正宗粵菜精緻點心叫好又叫座
料理功夫／海鮮燴河粉

料理功夫／海鮮燴河粉
張智霖「家族榮耀」首演反派 激情床戰楊茜堯

張智霖「家族榮耀」首演反派 激情床戰楊茜堯

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠