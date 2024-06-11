防虐畜法收緊 港酒家、魚檔憂觸法 漁署將提供指引

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 「防止殘酷對待動物條例」修例有望於年內通過，修例在即，有飲食業擔心魚缸擠迫、用力劏魚或會觸犯條例。有食肆負責人直言對有關條例一無所知，擔心誤墜法網 。立法會議員及業界均希望有關修例推出前，能作充分諮詢及宣傳。漁護署發言人表示會提供處理活生食用動物指引。

大公報報導，記者日前走訪葵涌、大埔、沙田、牛頭角、筲箕灣、灣仔、西環及堅尼地城等的酒樓和街市，發現不少魚缸內飼養大量鮮魚及海鮮，非常擠迫，幾乎沒有空間可以移動。

海鮮檔老闆何先生表示，未聽聞有關修例，但店鋪逢年過節都會大量入貨，細小魚缸放滿海鮮，擔心日後會觸犯法例。另一酒樓經理鄭先生則指，不知道有相關修例，更憂慮生效後對生意有一定影響。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港約有2000多間中式食肆，當中不少設有魚缸但面積不大，而西貢、鯉魚門等旅遊景點，向來以魚缸飼養新鮮海鮮招徠。他希望港府 修例後，能發出清晰指引，避免擾民。另外，黃家和又提到，街市魚販出貨量高，海鮮在缸內停留的時間不長，較難界定虐待情況。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華指出，最近街市海鮮魚檔、酒樓生意都走下坡，唯獨在節日生意才會上升，因此會在這些日子購入大批游水海鮮，擔心容易觸犯條例。李彩華直言現時的營商環境不太適合修例，希望有關部門在修例前充分諮詢公眾及提供清晰指引。

漁護署發言人表示，修訂建議包括向對指明動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」、加重防止殘酷對待動物罪行的罰則，以及加強執法權力等。相關條文的草擬工作已進入最後階段。現時相關「條例」容許沒有引致不必要痛苦處理活生食用動物的行為，並適用於所有動物。

發言人又指出，該署一直與相關業界代表保持溝通，包括與禽畜農場、禽畜批發商及運輸商、濕貨街市商、餐飲業等業界開會，闡述修例建議，並清楚指出現時業界處理食用動物的方法一般沒有違反「條例」及擬議的修訂，業界代表均表示明白和歡迎。為進一步協助業界和從業員，該署會為他們提供處理活生食用動物指引。