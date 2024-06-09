港鐵雙層電動巴士首航 逾百人搶頭香

港鐵公司首輛電動巴士8日首航，逾百名巴士迷等候巴士進站。（取材自港鐵）

首輛港鐵雙層電動巴士Z01昨日首航，行駛K54號線，來往屯門和田邨、港鐵兆康站及屯門市中心，現場逾百名巴士迷排隊等候上車，氣氛熱烈。港鐵亦備好紀念品，向首航乘客派發。有巴士迷表示，早上5時許已到場排隊。

明報報導，電動巴士約11時半於兆康站亮相，巴士迷紛紛舉起手機拍攝，不斷歡呼「好靚」、「開門」。排在首航隊伍最前的黎先生第二次參加巴士首航，約早上5時已與朋友到場等候，「想第一個上巴士」。第一次參加巴士首航的葉同學則希望新巴士可令香港 環境更好，大讚港鐵電動巴士載客量大。

據報導，首航隊伍於10時半截龍，截龍後仍有數十人排隊。巴士迷林先生到達時首航已截龍，不過未有失望，「能見到巴士就已經很開心，又稱較早時有去車廠看新巴士，覺得外形和顏色都十分好看，各項數據也令人滿意，與期待一致，希望港鐵可引入更多該型號巴士。目送首航車次離開後，林先生稱會等待乘搭下一班次。

報導稱，港鐵電動巴士車身呈白綠配色，共計86個座位、29個企位，可載客115人。座位設計較普通巴士更寬闊，樓梯則採玻璃窗和LED燈照明，增加採光。為適應屯元天樹木較多的路况，電動巴士車頭特別增加樹擋，保障行車安全。

報導說，港鐵營運主管（屯馬線、輕鐵及巴士）陳志雄表示，首輛電動巴士耗資達7位數，編號「Z01」中的「Z」代表Zero Emission（零排放）。該巴士充電時長約3小時，續航里程逾220公里，最高速度每小時70公里，一次充電足夠一日的營運。

陳又稱，新巴士較柴油巴士減少逾六成碳排放，且電動馬達驅動設計可減省等候期間能源消耗，更適合上落客頻繁的港鐵接駁車。另外，電動巴士行駛期間車廂更靜，空氣質素亦較普通巴士好。

港鐵預計2026年底前將引入逾30輛電動巴士，逐步替換傳統柴油巴士。港鐵將在屯門車廠及天水圍站附近增設電動巴士充電站。