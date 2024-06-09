我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

港鐵雙層電動巴士首航 逾百人搶頭香

香港新聞組／香港9日電
港鐵公司首輛電動巴士8日首航，逾百名巴士迷等候巴士進站。（取材自港鐵）
港鐵公司首輛電動巴士8日首航，逾百名巴士迷等候巴士進站。（取材自港鐵）

首輛港鐵雙層電動巴士Z01昨日首航，行駛K54號線，來往屯門和田邨、港鐵兆康站及屯門市中心，現場逾百名巴士迷排隊等候上車，氣氛熱烈。港鐵亦備好紀念品，向首航乘客派發。有巴士迷表示，早上5時許已到場排隊。

明報報導，電動巴士約11時半於兆康站亮相，巴士迷紛紛舉起手機拍攝，不斷歡呼「好靚」、「開門」。排在首航隊伍最前的黎先生第二次參加巴士首航，約早上5時已與朋友到場等候，「想第一個上巴士」。第一次參加巴士首航的葉同學則希望新巴士可令香港環境更好，大讚港鐵電動巴士載客量大。

據報導，首航隊伍於10時半截龍，截龍後仍有數十人排隊。巴士迷林先生到達時首航已截龍，不過未有失望，「能見到巴士就已經很開心，又稱較早時有去車廠看新巴士，覺得外形和顏色都十分好看，各項數據也令人滿意，與期待一致，希望港鐵可引入更多該型號巴士。目送首航車次離開後，林先生稱會等待乘搭下一班次。

報導稱，港鐵電動巴士車身呈白綠配色，共計86個座位、29個企位，可載客115人。座位設計較普通巴士更寬闊，樓梯則採玻璃窗和LED燈照明，增加採光。為適應屯元天樹木較多的路况，電動巴士車頭特別增加樹擋，保障行車安全。

報導說，港鐵營運主管（屯馬線、輕鐵及巴士）陳志雄表示，首輛電動巴士耗資達7位數，編號「Z01」中的「Z」代表Zero Emission（零排放）。該巴士充電時長約3小時，續航里程逾220公里，最高速度每小時70公里，一次充電足夠一日的營運。

陳又稱，新巴士較柴油巴士減少逾六成碳排放，且電動馬達驅動設計可減省等候期間能源消耗，更適合上落客頻繁的港鐵接駁車。另外，電動巴士行駛期間車廂更靜，空氣質素亦較普通巴士好。

港鐵預計2026年底前將引入逾30輛電動巴士，逐步替換傳統柴油巴士。港鐵將在屯門車廠及天水圍站附近增設電動巴士充電站。

香港

上一則

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

下一則

律政司長：謀求發展 勿忘國安必要性

延伸閱讀

華美假期北歐4國10天2499元 快搶位

華美假期北歐4國10天2499元 快搶位
土耳其南部巴士撞3車 至少釀10死39傷

土耳其南部巴士撞3車 至少釀10死39傷
華美假期歐洲經濟實惠行程 暢遊巴爾幹半島

華美假期歐洲經濟實惠行程 暢遊巴爾幹半島
康州金神大賭場法拉盛發財巴士服務

康州金神大賭場法拉盛發財巴士服務

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親