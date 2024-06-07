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停辦7年 香港國泰航空10月復飛沙國 拓中東商機

香港新聞組／香港6日電
香港國泰航空將於10月28日起，復辦香港往來沙烏地阿拉伯首都利雅德的直航客運航班，6日啟動簽署儀式。（取材自臉書）
香港國泰航空將於10月28日起，復辦香港往來沙烏地阿拉伯首都利雅德的直航客運航班，6日啟動簽署儀式。（取材自臉書）

中東資源豐富、資金充裕，而香港是國際金融中心、資本市場發達，又是進入中國內地的重要門戶，對中東有莫大的吸引力。今年以來，港府官員多次出訪中東，還在香港舉辦多場中東主題的金融論壇，兩地互動頻繁。國泰航空宣布，10月28日起復辦暫停約7年的香港往來沙烏地阿拉伯首都利雅德的直航客運航班。

文匯報報導，沙烏地阿拉伯空中互聯聯通計畫行政總裁Majid Khan表示，隨著中國與沙烏地阿拉伯關係的提升，將視中國為未來亞洲區訪客主要增長來源，目標是到2030年接待500萬中國遊客。

國泰6日與沙烏地阿拉伯空中互聯互通計畫（ACP）舉行航線啟動簽署儀式。國泰集團行政總裁林紹波表示，開通連接香港和利雅德的航班將進一步加強集團在中東的網絡，並提升香港與此重要地區的聯繫。航線預計每周設三對航班，以空中巴士A350-900客機營運。他又指集團客運運力已回復至疫情前80%，料明年首季可回復至100%。

沙烏地阿拉伯駐香港總領事Hamad Aljebreen表示，新航線開通將提升沙烏地阿拉伯與香港特區的關係，為雙方搭建溝通和合作橋梁，加強經濟、旅遊和文化領域的交流。他深信新航線將有助促進兩地在不同範疇更廣泛地合作，增加夥伴關係，吸引更多資金、投資機遇及遊客到訪兩地，實現沙烏地阿拉伯2030年願景目標，和推動「一帶一路」倡議。

沙烏地阿拉伯空中互聯聯通計畫行政總裁Majid Khan表示，去年沙烏地阿拉伯錄得1億人次入境，國際遊客佔2700萬人次。按2030年願景，沙烏地阿拉伯將投資8000億美元提振旅遊業和航空業目標，目標2030年吸引遊客1.5億人次，當中7000萬人次是國際旅客。隨著中國與沙烏地阿拉伯的關係提升，將視中國為未來亞洲區訪客主要增長來源，目標接待500萬中國遊客。

Majid稱，國泰作為國際著名品牌，料有效提升沙烏地阿拉伯的高檔次旅遊，期待在未來幾年攜手共同發展新機遇。

港府運輸及物流局局長林世雄表示，港府致力加強現有主要航線及「一帶一路」沿線潛力航線的航空服務，是次新航線簽約是重要的里程碑，將能擴大香港的航空網絡，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

沙烏地阿拉伯 香港 港府

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