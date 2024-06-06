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羅奇：港經濟3大挑戰 麥樸思驚訝遺址論：香港遠未玩完

香港特派員李春／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

摩根史坦利前亞洲區主席羅奇早前提出「香港玩完」論，引動熱議，他5日在香港外國記者會公開演講再稱「昔日的香港已不是今天的香港，更不是明天的香港」。羅奇認為，香港經濟面臨3大挑戰：經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張正影響香港、香港正在喪失政治自主權。

羅奇5日以耶魯大學資深研究員身分出席香港外國記者協會（FCC）午餐會，直言他早前在英國金融時報撰文是一個警鐘，80年代香港發展相當出色，但「現在一切都結束了」，隨著中港在政經上的聯繫愈來愈緊密，香港經濟沒有可能在增長相對疲弱的內地經濟下獨善其身。

羅奇回憶說，他20世紀80年代降落在舊啟德機場後，隨即被香港的活力、獨特的性格迷倒。當時香港人有願景、有戰略，香港的發展相當出色，且榮景持續時間比任何人預期都要長，但「現在一切都結束了」。

羅奇引述經濟數據印證中港經濟大致同步的論點。中國在1980年至2011年，年均經濟增長逾1成，同期香港經濟增長5.1%；其後在2012年至2023年，內地經濟年均增長回落至6.3%，香港經濟增長亦放慢至1.4%。

他說，「過去十多年，中港經濟增速同步向下，無論是貿易、資金或勞動力流向都放慢，當內地經濟在可預見的將來表現不佳時，恐怕香港經濟也可能出現同樣的情況。」

香港證監會行政總裁梁鳳儀出席格林威治經濟論壇後，隔空回應羅奇言論，說香港會一如既往支持一國兩制，加強與內地資本市場聯繫，互聯互通要做大做強；同時會一直維持兩制，沿用國際慣例來監管市場，令外國機構投資者或銀行赴港，感受香港高水平。

香港新聞組／香港6日電

文匯報報導，影響力不遜羅奇、有「新興市場之父」稱譽的知名美國基金經理麥樸思（Mark Mobius），5日在個人網站撰文「香港：遠未玩完」，強調香港這幾年在政治和人口流動方面確實有變化，但不會削弱香港的優勢和功能。

他以自己1960年代就踏足香港的過來人身分指出，今天的香港依然生機勃勃；更指看好香港將透過擁抱技術和人工智能、配合內地的鴻圖大計，堅信香港在作為連接中外橋梁之中將獲益匪淺。

近年不少西方媒體惡意「唱衰」香港，密集拋出所謂「遺址論」，麥樸思透露其作為過來人的心聲坦言：「說實話，我對目前這些圍繞香港的悲觀情緒感到有點驚訝。」

香港 耶魯大學 人工智能

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