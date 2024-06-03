內地踩線團訪港 籌畫香港遊產品 哈爾濱香港直航開通

哈爾濱——香港直飛航線2日首航。（南航黑龍江分公司）

香港 個人遊計畫自5月27日起擴展八個內地城市，港府3日安排40位當地旅遊業界代表及媒體赴港，逗留五天四夜，到訪中環街市、大館、迪士尼 樂園、海洋公園、故宮文化博物館和M+等。

大公報報導，有香港旅遊業界人士認為，透過當地旅遊業界人士及網紅制訂旅遊產品及宣傳香港，也為暑假及下半年旺季鋪路，可望帶來更多內地遊客。

文體旅局局長楊潤雄表示，3日早上到香園圍邊境管制站、香港國際機場內的旅遊發展局旅客諮詢中心，迎接有關城市的旅遊業界代表和媒體。楊潤雄說，期望透過今次交流，讓他們感受到香港作為國際大都會 和美食之都的魅力，將這次旅遊體驗帶回去，與當地居民分享及宣傳。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今次訪港安排即是行內俗稱的「踩線團」，目的是了解香港旅遊景點的實況，再推出相關旅遊產品；網紅KOL可製作體驗式視頻，發揮宣傳香港的效果。

崔定邦稱，該八市具有經濟實力，加上跟香港距離較遠，當地旅客赴港必定過夜，傳統景點例如山頂夜景、兩大主題樂園、香港點心美食等，已非常具吸引力。不過內地現時正值高考時期，預期最快要到6月下旬過後，才會有更多當地旅客赴港。

另外，市建局行政總監韋志成3日發表網誌透露，預計10月推出「城蹤遊」導賞團，合共40團讓逾500名市民和遊客免費深度暢遊中上環。「城蹤遊」分設三條主題路線，探索城中歷史、飲食和文藝等。

另據文匯報報導，2日7時40分，隨著哈爾濱飛往香港的CZ6047航班平穩起飛，由南航黑龍江分公司執飛的首個哈爾濱─香港客運常態化直飛航線順利實現首航。這是黑龍江省唯一一條直飛香港的航線，飛行時間僅需5小時，大幅節省了轉機和過關所需要的時間。該往返航班每周四、周日執行。