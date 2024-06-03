維園嘉年華大排長龍 王祖藍：價廉物美勝深圳

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年2日人山人海，場內有224個市集攤位，大批民眾入場參觀消費。（中通社）

一連五天的「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」1日起在香港 維園舉辦，展期橫跨六四 。30多年來的六四，維園晚上都會布滿燭光，但2019年後，六四沒有燭光海洋，去年及今年甚至變成了喜氣洋洋的家鄉市集。香港藝人王祖藍現身市集，大讚物美價廉有特色，「抵（划算）過返深圳」。

文匯報報導，第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華展品豐富、內容多樣，吸引不少市民前來遊玩，品嘗各地特色美食，購買平時在香港少見的特產。2日天氣清朗，加上周日假期，維園內擠滿了前來參觀購物的市民。有市民表示，今次同鄉市集嘉年華活動非常具有特色，令人目不暇給，更對來自不同地方的美食讚不絕口，希望香港日後能更頻繁地舉辦此類活動，相信定能提振本地消費，刺激市場。

市民梁先生表示，今次市集有來自中國各省份的東西，即使去旅行，都難以一次性看到如此多的特色產品。他提到，見到前來的市民非常多，市集氣氛熱鬧，許多熱門小食攤檔前大排長龍，他品嘗了山東特色啤酒，覺得口感非常特別。

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年2日人山人海，場內有224個市集攤位，大批民眾入場參觀消費。（中通社）

不少政界人士2日亦到市集，向市民介紹自己的家鄉特產。前特首林鄭月娥 到市集逛了約半小時，與攤檔商戶打招呼和現場試食，並觀賞武術表演。

立法會議員譚岳衡亦到訪市集，更在甘肅展位幫手「帶貨」。他指出，現在很多港人喜愛內地特產和美食，願意北上消費，期待可以進行進一步研究，考慮可否將家鄉市集恒常化，或進行18區巡展，讓同鄉社團發揮更大的橋梁作用，搭建平台將內地省市特產、美食、文化帶入香港社區，讓內地商家直接接觸香港消費者的同時，也便於市民留港「家門口消費」，搞活本地經濟。

廣西壯族自治區政協委員、藝人王祖藍亦現身市集，獻唱之餘亦大讚市集物美價廉有特色。王祖藍表示，所幸天公作美，不像1日般懸掛三號風球，大家可以前來維園感受，購買特產、品嘗美食、欣賞非遺等等。他說，就算不用到深圳、珠海，都可以於這數天內，以相若甚至更便宜的價格，購買全國特色產品，「抵過返深圳」。