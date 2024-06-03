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丁財兩旺 港昂坪360客增4成 消費額勝疫前

香港新聞組／香港3日電
新上任的昂坪360董事總經理董沛銓指，未來會活用在旅遊業的經驗，貫徹「體驗大嶼由昂坪360出發」的經營理念。遊客排隊乘坐昂坪纜車。（新華社資料照片）
新上任的昂坪360董事總經理董沛銓指，未來會活用在旅遊業的經驗，貫徹「體驗大嶼由昂坪360出發」的經營理念。遊客排隊乘坐昂坪纜車。（新華社資料照片）

香港旅遊景點訪客恢復情況，自通關後備受社會關注。昂坪360新任董事總經理董沛銓表示，昂坪360今年截至5月19日，日均賓客人數較去年疫後通關的2月至5月中旬，上升40%，恢復到疫情前2018年同期的95%。以菲律賓、泰國為升幅最大市場，較2018年升107%及15%。歐美賓客量受制於航班運力未恢復，占整體客量15%，低於2018年的22%，距全面復甦有一定距離。

綜合大公報、明報報導，昂坪360今年首五個月的業績報捷，賓客量、門票及市集人均消費額均錄得按年升幅，董沛銓表示，未來營運策略重點是以三招增加昂坪市集的吸引力，包括推出季節性主題活動，頭炮是本月與多啦A夢聯乘推出主題大型活動，並會革新市集的商戶組合，讓昂坪市集成為地道美食集中地，以及下半年開設全新的常設館，冀打入學校市場。

昂坪360並將與旅行社、航空公司等業界合作推出套票，瞄準大灣區內地市場推出以纜車為主題的研學團旅遊產品，開拓新機遇。

昂坪360除了標準車廂，亦推出「水晶車廂」和「全景纜車」，董沛銓說，在後兩者帶動下，今年首四個月的纜車門票人均消費，按年上升27%，較2018年更上升32%。至於昂坪市集的人均消費，按年升25%，與2018年比較只升4%。

董沛銓說，下一步將強化昂坪市集的吸引力，舉辦不同的季節性活動，例如將於7月舉辦的多啦A夢巡迴特展香港站，昂坪360屆時將推出多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置、多啦A夢1：1造型雕塑，主題巨型扭蛋機及其他精品等。

中長期方面，昂坪市集將變身地道美食集中地，港府正大力拓展中東客源旅遊市場，董沛銓說昂坪市集亦有具備清真食品認證的餐廳，有能力接待多元化旅客。

新上任的昂坪360董事總經理董沛銓指，未來會活用在旅遊業的經驗，貫徹「體驗大嶼由...
新上任的昂坪360董事總經理董沛銓指，未來會活用在旅遊業的經驗，貫徹「體驗大嶼由昂坪360出發」的經營理念。（新華社資料照片）

全景纜車今年的使用率按年大升1.6倍，董沛銓說，增購的10架全景纜車車廂將於今年第四季陸續抵港，預計12月投入運作，替換10架普通車廂。昂坪360門票現時沒有加價計畫，另會與旅行社、航空公司等合作推出套票。

談到旺季時如何提高排隊賓客體驗，董沛銓稱今年五一黃金周安排表演者沿著排隊的客人表演，同時運用科技改善營運，例如使用預先取籌模式，客人先取籌並得知輪候時間，之後可在附近逛街飲食，減省排隊時間。

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