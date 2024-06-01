我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

外遊消費增 港4月零售額按年跌14.7% 4年來最大跌幅

香港新聞組／香港1日電
港府統計處5月31日公布4月零售業總銷貨價值臨時估計為296億元，按年跌14.7%，是2020年7月以來最差。（中通社）
港府統計處5月31日公布4月零售業總銷貨價值臨時估計為296億元，按年跌14.7%，是2020年7月以來最差。（中通社）

港府統計處5月31日發表的數據顯示，今年4月零售業總銷貨臨時估值為296億元（港幣，下同，約37.8億美元），較去年同月下跌14.7%，是4年來最大跌幅。港府發言人表示，是次下跌主要與3月底至4月初復活節假期出境人數較去年大幅增加有關，不但影響離港期間本地消費，也會減少外遊前後日子的消費。

綜合文匯報等港媒報導，香港零售管理協會回應表示，預計本月以至今年下半年仍不容樂觀，建議港府爭取中央批准上調內地遊客訪港購物免稅額，由5000元人民幣（約703.5美元）增至10萬元（約1.4萬美元），以及恢復深圳「一簽多行」，重振香港零售業。

港府統計處公布，4月零售數據顯著下跌，3月的零售業總銷貨修訂估值亦按年下跌7%。與去年同期比較，今年首4個月合計的總銷貨臨時估值下跌4.7%。扣除其間價格變動後，4月份的零售業總銷貨臨時估量按年下跌16.5%，首4個月合計則按年下跌6.4%。

4月份銷貨臨時估值錄得較大按年跌幅的零售商類別包括珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（28.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（26.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（26.3%）；中藥（25.1%）；服裝（23.6%）；眼鏡店（23.1%）；傢具及固定裝置（23%）；以及百貨公司貨品（21.5%）。而受惠於電動車免稅政策，汽車及汽車零件的銷貨價值同比則上升58.5%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，協會問卷調查全港逾4200間零售店反映，五一黃金周雖帶來內地客，但逾90%受訪店鋪上月的零售額均較去年同期下跌，部分跌幅更達中雙位數，而錄得升幅的主要與較大型優惠推廣活動有關。同時，逾80%受訪店鋪預計本月的零售額會進一步下跌。

謝邱安儀認為，大量市民習慣北上消費，訪港內地客的旅遊目的亦不再以購物為主、改為體驗香港文化，加上全球經濟不穩利息高企，租金和人力成本持續上漲等諸多不利因素持續，預計今年零售業困境難以改變。

零售業 港府 香港

上一則

習近平回信四川小學生 祝六一國際兒童節快樂

下一則

經濟回升動能不足 中製造業PMI跌破50

延伸閱讀

香港特區政府：美國「簽證限制」全屬卑劣政治操作

香港特區政府：美國「簽證限制」全屬卑劣政治操作
坐擁中港9房產 蔡少芬被封「樓后」

坐擁中港9房產 蔡少芬被封「樓后」
港禁六四舞台劇 英文版「5月35日」倫敦一連演出6場

港禁六四舞台劇 英文版「5月35日」倫敦一連演出6場
范冰冰曬半山豪宅 飲品存貨顯示已融入香港

范冰冰曬半山豪宅 飲品存貨顯示已融入香港

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
在東京出席「亞洲的未來」國際論壇的馬來西亞前總理馬哈迪。 (觀察者網)

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

2024-05-24 21:30

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴