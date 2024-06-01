外遊消費增 港4月零售額按年跌14.7% 4年來最大跌幅

港府統計處5月31日公布4月零售業總銷貨價值臨時估計為296億元，按年跌14.7%，是2020年7月以來最差。（中通社）

港府 統計處5月31日發表的數據顯示，今年4月零售業 總銷貨臨時估值為296億元（港幣，下同，約37.8億美元），較去年同月下跌14.7%，是4年來最大跌幅。港府發言人表示，是次下跌主要與3月底至4月初復活節假期出境人數較去年大幅增加有關，不但影響離港期間本地消費，也會減少外遊前後日子的消費。

綜合文匯報等港媒報導，香港 零售管理協會回應表示，預計本月以至今年下半年仍不容樂觀，建議港府爭取中央批准上調內地遊客訪港購物免稅額，由5000元人民幣（約703.5美元）增至10萬元（約1.4萬美元），以及恢復深圳「一簽多行」，重振香港零售業。

港府統計處公布，4月零售數據顯著下跌，3月的零售業總銷貨修訂估值亦按年下跌7%。與去年同期比較，今年首4個月合計的總銷貨臨時估值下跌4.7%。扣除其間價格變動後，4月份的零售業總銷貨臨時估量按年下跌16.5%，首4個月合計則按年下跌6.4%。

4月份銷貨臨時估值錄得較大按年跌幅的零售商類別包括珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（28.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（26.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（26.3%）；中藥（25.1%）；服裝（23.6%）；眼鏡店（23.1%）；傢具及固定裝置（23%）；以及百貨公司貨品（21.5%）。而受惠於電動車免稅政策，汽車及汽車零件的銷貨價值同比則上升58.5%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，協會問卷調查全港逾4200間零售店反映，五一黃金周雖帶來內地客，但逾90%受訪店鋪上月的零售額均較去年同期下跌，部分跌幅更達中雙位數，而錄得升幅的主要與較大型優惠推廣活動有關。同時，逾80%受訪店鋪預計本月的零售額會進一步下跌。

謝邱安儀認為，大量市民習慣北上消費，訪港內地客的旅遊目的亦不再以購物為主、改為體驗香港文化，加上全球經濟不穩利息高企，租金和人力成本持續上漲等諸多不利因素持續，預計今年零售業困境難以改變。