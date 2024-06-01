回應47人案 美向中港官員祭簽證限制 港府：卑劣政治操作

香港最大規模國安法案件「47人案」經高等法院5月30日宣判，14名民主活動人士被判「串謀顛覆國家政權」罪，引發國際社會密切關注。（美聯社）

香港 民主派47人涉及的「35+」初選案，16人否認控罪人士，當中14人於5月30日被裁定「串謀顛覆國家政權」罪成，2人脫罪，律政司隨後對無罪二人表明有意上訴。美國國務院 5月31日表示，因應香港民主運動組織者被判違反國安法一事，向中、港官員實施新的簽證限制。港府 對此表示無懼任何威嚇。外交部駐港特派員公署發言人則表示強烈不滿和堅決反對，並強調特區法治不容踐踏，呼籲外部勢力立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞。

香港01報導，美國國務院發言人米勒在一份聲明中表示：「美國對香港民主運動組織者在國安法審判中被判有罪深表關切。」聲明稱「被告僅僅因為和平參與受香港《基本法》保障的政治活動，而受到出於政治動機的起訴並被送監。」

港府發言人表示：「美國政府提出施加所謂『簽證限制』，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的國家及特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對任何恫嚇干預措施嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。」

發言人指：「法庭在昨日串謀顛覆國家政權案頒布的裁決理由中清楚表明該案發生的行為，目的是破壞、摧毀或推翻《基本法》和『一國兩制』方針確立的現行香港特區政治制度和架構。此等危害國家安全的犯罪行為，與所謂爭取民主和人權，完全扯不上任何關係。法庭在長達318頁的判辭中，清楚確定本案發生串謀顛覆國家政權罪行。律政司已就這2名被告人的裁決向法庭表明上訴意向。」

香港高等法院在西九龍法院5月30日開庭，宣判「35+非法初選案」；圖為旁聽者日前排隊進入法院。（中新社）

外交部駐港特派員公署發言人稱：「中國人從來不信邪、不怕壓。」又稱外部勢力的任何聒噪、恫嚇、制裁只會讓人辨清其「以港遏華」的險惡圖謀。公署敦促有關國家政客恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞。

另據大公報報導，近日美國與歐盟等西方政客對港警拘捕前支聯會副主席鄒幸彤及其同夥說三道四，抹黑香港人權和言論自由現況，詆毀港府司法機關。工聯會、香港東區各界協會，以及一班自發的市民5月31日先後前往位於中環的歐盟駐港辦事處和美國領事館抗議，強烈譴責美國國會及行政當局中國委員會（CECC）包庇鄒幸彤等反中亂港分子，公然干預香港司法，嚴重違反國際法則。