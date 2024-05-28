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周潤發也買過 香港兩餸飯店2年半來增4倍 這類人最捧場

香港新聞組／香港28日電
香港影星周潤發（中）曾買兩餸飯，引起網友熱烈討論。（取材自臉書）
香港影星周潤發（中）曾買兩餸飯，引起網友熱烈討論。（取材自臉書）

香港飲食業在「五一」黃金周和母親節黃金檔期，生意仍未見起色。相反，各大兩餸飯店近期在各區紛紛有新店開張，並出現排隊人龍，競爭可謂烽煙四起。最新資料顯示，現時全港共有527間兩餸飯店，較2021年12月底時約100間，大增逾4倍。香港影星周潤發也曾被目睹去買兩餸飯，當時引起網友熱烈的討論。

大公、文匯報報導，據香港兩餸飯關注組發布的最新數字，香港現時有紀錄的兩餸飯店有527間，在近兩年間急增。除了門店數字上增加，新近再有兩餸飯店殺入中環核心地帶，那就是荔枝角的「過港龍」北冰洋兩餸飯，以每月20萬（港元，下同，約2.56萬美元）承租中環德輔道中141號中保集團大廈地下B1單邊舖，平均呎租逾220元，勁過前租客花旗銀行的平均呎租157元約40%。

本月中進軍傳統工廠區觀塘成業街的權發小廚，開張當日該店門外早已有過百人的人龍，新店的兩餸飯售價亦由40元增至43元。該店夾餸阿姐表示，每日提供逾30種菜式，並會因應特別節日推出特別餸菜，如近日母親節就有蒜蓉粉絲蒸海中蝦、藍花蟹、蟹鉗和桶蠔等。

兩餸飯店開張停不了，日前灣仔又新開一間兩餸飯店「兩味工房」，推出開業首周優惠，每個兩餸飯全港最平價僅售20元，雖然餸菜款式選擇不多，但勝在頗有特色，如香草豬仔骨、番茄燴牛腩、燒汁金菇肥牛等都是坊間較少見的兩餸飯菜式。另外，學生更可全單減3元加送飲品，附近打工仔和街坊又多個選擇。

另外，過去三、四年間，兩餸飯店如雨後春筍般開遍全港，證明市場有一定需求支持。而香港兩大連鎖超市亦有推出兩餸飯應市。

灣仔莊士敦道惠康兩餸飯店員表示，每日晚飯時段不少家庭主婦特地前來光顧，該店兩餸飯售33元，三餸飯售38元，菜式每日平均有12款選擇，都是一些家常小菜，當中最多人幫襯的包括西檸雞、香橙排骨、咕嚕肉、豉汁蒸排骨、西蘭花、蒜蓉炒菜心、椰汁咖喱雞、百花釀豆腐、番茄炒蛋以及燒味如燒肉、叉燒等等。

屯門市廣場的百佳超市旗下TASTExFRESH「新鮮生活」亦有專賣兩餸飯的煮場館，該店夾餸阿姐表示，光顧的九成是家庭主婦，午飯或晚飯到來買淨餸加餸。該店在百佳超市已開業數年，生意一直很好，現時供應的單餸飯32元，雙餸飯36元，如加一餸6元。至於淨單餸售39元，淨雙餸售42元。另外，該店每日並供應自製燒春雞、黑椒豬手、醬燒琵琶鴨和鹽燒三文魚扒等獨立菜式，售價每份由25元至78元。

香港 母親節 租客

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