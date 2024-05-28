國安法上路4年 港刑案增65% 港人自嘲變「國際大刀會」

香港治安近年來大幅惡化，刑案較國安法前增加逾6成，持刀砍人及搶劫事件增加，港人自嘲是「國際大刀會」。（中新社）

香港 自2020年6月30日晚上11時起實施國安法，上路近4年來，治安卻大幅惡化。根據官方數據，2023年全港刑事罪案逾9萬件，創下1997年主權移交中國以來最高紀錄，比國安法實施前的2019年高出65%。由於持刀砍人及暴力搶劫事件增加，港人甚至自嘲是「國際大刀會」。

自由亞洲電台近日發表「今非昔比的香港」系列報導，5月24日的報導中，討論香港近幾年的治安狀況快速惡化的現象。報導直指香港從2019年以來，刑事罪案逐年飆升，與此同時，警方的破案率卻在逐年下降，警民關係也不斷惡化。

在探討香港治安的報導中引述港府數據指出，2023年刑案達9萬276件，比2022年的7萬48件多出2萬件以上；至於2020、2021年的新冠疫情 期間，刑案分別有6萬3232件和6萬4428件。

回顧反送中 運動全面展開的2019年，雖無疫情封城等限制措施，但刑案較疫情爆發後還少，為5萬9225件，是2000年以來的第三低。

報導引述香港時事評論人程翔表示，2019年香港示威不斷，且其中兩次上街人數超過百萬，刑案則比目前少很多，這是因為當時「整個社會的民心都趨向改進社會進步，爭取政治民主、政治自由。所以這種氣氛讓刑事犯罪相對少一點」。

程翔認為，現在「香港的執法力量都集中在鎮壓（正當的）活動，這樣很難避免刑事犯罪事件會增加。這有一定的因果關係」。

此外，2023年的刑案中，暴力犯罪案件突破萬件，達1萬122件，較21、22年的9587件和8830件增加。有不少港人嘲諷香港稱為「國際大刀會」，與粵語中的「國際大都會」諧音。

香港近來發生多起持刀砍人和暴力搶劫事件，最近一起砍人事件就發生在本月22日，當時一名男子進入沙田一家速食店後對人揮刀，造成5人受傷，南華早報報導稱該男子患有思覺失調症。上月14、25日兩天，香港油麻地也分別發生街頭砍人事件，有民眾受傷。

港島居民戴維指出，以前香港黑社會爆發衝突，警察會「立刻衝出來」，現在打架則是「20分鐘就搞定」，警察也不會出現，要事後捉賊就提升了難度。他表示，反送中運動後，警察的工作方式大幅改變，「都去了地鐵站耀武揚威，去了私人社區，別人過馬路的時候抄牌，浪費警力到了極點，讓人失笑」。

縱觀香港刑案數字的增長，以詐騙案增加最多，2023年的詐騙案共3萬9824件，比2018年增加3萬1452件。有居民認為，在香港的法治不如以前嚴謹的情況下，罪犯對警察已肆無忌憚，詐騙案「以前不是沒有，但是現在真的多了」。