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香港新教師內地學習團 傳晚上外出受限制

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

月初傳香港一名中學男教師參加新入職教師內地學習團後，無法隨團回港，網上最近則流傳指有新入職教師內地學習團進行期間，教育局隨團人員限制團員晚上外出。

香港01報導，教育局25日回應指，一般而言，學習團活動每日下午約5時完結，團員可自由活動及用膳，但為把握機會促進團隊交流及互相照應，教育局建議團員課後避免單獨外出，而提醒團員在晚上10時半返回酒店，用意在於希望團員能適當休息，為第二日的學習作好準備。

教育局今日回應指，新入職教師內地學習團，是由公帑資助的境外專業培訓活動，為確保團員認真投入參與，局方於出發前會舉行簡介會，詳細介紹活動內容、行程及注意事項，提醒教師做好準備，並遵守學習團的規則，以免影響團隊學習。

教育局又指，安排的隨團人員會適時為團員提供支援，確保學習團順利進行。局方會不時檢視和修訂學習團的內容及安排，並更新有關材料，確保培訓達到預期目標。

至於早前5月8日至11日，在武漢舉行的新入職教師內地學習團中，有團員無法隨團回港一事，教育局正嚴肅處理，現階段不作進一步評論。

教育局強調，十分重視教師的專業操守，一直提醒教師應自覺在日常教學及個人行為方面，秉持專業精神，遵守教師應有的專業操守及行為規範，言行須符合教師的專業身份，以作學生的模範。如有教師違反專業操守，必定按既定機制嚴肅跟進。

教育局 香港 武漢

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