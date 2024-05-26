香港多啦A夢無人機匯演萬人擠爆 數百人早3小時霸位

全球首場多啦A夢無人機匯演25日晚在尖沙咀星光大道對出海面上演，約1000架無人機展現多啦A夢不同角色和道具，為7月舉辦的大型「哆啦A夢」主題展覽預熱。（新華社）

全球首場多啦A夢無人機匯演25日晚上在維港上空上映，歷時15分鐘，逾百多啦A夢粉絲下午就到場「霸位」，還有人帶公仔應援；主辦方於活動開始前半小時表示現場人士眾多，呼籲未到達者不要前往，改為網上觀看，有遊客讚是次匯演精采，如有同類表演，會再次訪港觀看。

全球首場多啦A夢無人機匯演25日晚在尖沙咀星光大道對出海面上演，約1000架無人機展現多啦A夢不同角色和道具。（中通社）

綜合香港 媒體報導，香港維多利亞港25日晚化身為黑色布景板，上演全球首次以卡通人物為主題的無人機匯演；7時30分整，上千架無人機閃爍夜空，閃燈拼出倒數數字圖案，並播出熟悉的主題曲，現場氣氛沸騰；文匯報報導，當主角多啦A夢走出「隨意門」，之後大雄、靜香等角色的樣貌，及「竹蜻蜓」閃耀在穹蒼，在夜空翩翩起舞，有時更狀似飛撲向觀賞的數以十萬計民眾，令觀眾發出歡呼及尖叫聲。

熱愛多啦A夢的李同學提早三個半小時，於下午4時便到尖東海旁「霸定靚位」，李同學也準備十足，帶了食物和水等待無人機表演開始，更指十分期待7月的多啦A夢展覽。

另一名李小朋友則由媽媽陪同來「霸位」，李媽媽稱，女兒喜歡了多啦A夢兩年，在得知今次有多啦A夢無人機表演後，便嚷著要和媽媽一起去看。

也有市民指整場匯演很特別，但略嫌時間較短，廣告還占了部分時間，希望將來有迪士尼 卡通人物主題的無人機匯演。

高達12米的哆啦A夢、60個雕塑25日閃現香港西區中山紀念公園草坪。（中通社）

此外，多啦A夢展覽相隔12年再臨香港，「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）將於7月13日至8月4日舉行，於尖沙咀展出共135組立體雕塑，包括12米高的巨型充氣多啦A夢，以及60個不同造型的一比一原大雕塑。

展覽分免費及收費區，首周門票25日早11時開售，6小時後售罄；3000份售價320港元（約40.9美元）門票連徽章套裝更於10分鐘內全數售出，網上二手拍賣 平台立即出現炒賣，較原價貴逾百元。

報導指出，主辦單位25日早舉行傳媒預覽，數十隻多啦A夢快閃西環，吸引大批市民到場。由於預覽只限傳媒和獲邀嘉賓參觀，市民只能在旁「打卡」，但興致未減。

主辦方AllRightsReserved創辦人林樹鑫說，12年前舉辦「多啦A夢誕生前100年祭」時香港反應熱烈，影響整個亞洲，故今次以香港為巡迴特展首站報答。至於展覽人流，他稱不估算。