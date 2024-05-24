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全港逾30間分店 金記餐飲7店結業 欠39萬美元強積金

香港新聞組／香港24日電
擁有金記冰室、十三姨酸菜魚及金公館等多個品牌的金記餐飲，涉欠積金310萬港元，年初起至少有7家分店已結業 。（取材自金記餐飲）
擁有金記冰室、十三姨酸菜魚及金公館等多個品牌的金記餐飲，涉欠積金310萬港元，年初起至少有7家分店已結業 。（取材自金記餐飲）

擁有金記冰室、亞金南洋茶室、十三姨酸菜魚及金公館等多個品牌的香港金記餐飲有限公司，22日被積金局入稟高等法院，代受影響雇員追討遭拖欠的強積金供款及附加費。積金局23日表示，已證實金記餐飲未為約980名雇員繳交今年2月及3月份的強積金供款及附加費，涉及約310萬元（港幣，下同，約39.6萬美元）。

大公、文匯報報導，飲食業職工總會秘書長黃必文23日表示，近月不時接獲金記冰室員工致電查詢欠薪事宜，工會累計已收到多達二、三十宗個案求助，「起初部分個案所屬的分店還未結業，薪金遲半個月才出，後來的個案則多數是已經結業，基本上要靠破欠基金追討欠薪及年假等勞工權益。」

黃必文續稱，今年香港飲食業持續疫弱，尤其是晚市，「一來疫情令不少市民習慣晚上不外出用膳，加上如今北上十分便利，五一黃金周過後更屬傳統淡季，近來持續聽聞有酒樓食肆結業，接獲的勞工求助數目有上升趨勢。」

金記控股有限公司是香港著名的茶餐廳集團，集團總辦公室在香港九龍新蒲崗太子道東泰景工業大廈，2022年共經營40間餐廳。目前該集團旗下共有7個品牌，全港共有逾30間分店，以金記冰室最多，有19間，亞金南洋茶室有6間。然而，金記冰室自今年初起已有至少7間新界分店結業。

金記冰室主席徐汶緯於今年3月底向傳媒表示，自全面復常通關後，新界分店生意曾於去年首季增加逾20%，惟次季起已受市民北上外遊等原因而下滑，第四季更跌至較疫情時差逾30%，結業的決定是「壯士斷臂」。

積金局23日透露，自今年3月起，積金局已收到15宗相關雇員投訴。該局正跟進該餐飲集團上月的強積金供款情況，當確定拖欠款額後，會再次入稟法庭作民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。

強積金是香港的一項退休保障計畫，香港立法局於1995年7月27日通過《強制性公積金計畫條例》，並在2000年12月1日正式實行。

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