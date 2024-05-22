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內地生以假學歷攻讀碩士 港大要追究 200人受影響

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

在內地社交平台流傳，有內地學生以假學歷報讀港大經濟及工商管理學院碩士課程，學院要求碩士生呈交本科成績單及證書作核查。帖文指，調查已擴展至整個經管學院，要求學生在5日前補交學士學位大學所發出的成績單，200名學生受影響。

綜合香港電台、香港01報導，內地網上流傳指， 一名碩士生疑抄襲其他人的功課，加上之前曾有違紀行為，令學校對該學生的能力持懷疑態度，而希望該學生提交學士成績單，因該名學生未能及時提交，令港大展開調查。

港大經管學院表示，若發現證據確鑿，將根據大學和法律規定，採取一切適當的紀律處分及法律行動，包括但不限於剝奪錄取資格、取消學籍註冊等。若發現中介機構涉及其中，將與相關執法機構合作，追究責任。

學院表示，遺憾某些人採取不誠實的手段以得到不公義的優勢，藉此意圖取得入學資格，堅決譴責不誠實行為，並重申對任何形式的學術不端行為持零容忍態度。

港大經管學院碩士課程的申請人，須持有認可學士學位或同等學歷，取得兩封推薦信，如大學非以英語教學，須於TOEFL考試取得最少80分，或IELTS考試取得至少6分，各項成績不低於5.5分。一般而言，申請人毋須被要求面試。一年課程學費36萬至46.2萬不等。

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