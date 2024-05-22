九龍城寨640萬美元電影場景已拆未棄 港府擬重置供打卡

電影「九龍城寨之圍城」熱映，戲中斥資5000萬港元搭建的場景，港府正研議保留供影迷打卡。（中通社）

香港 回歸前被形容為「三不管地帶」的九龍城寨，曾是世界人口密度最高的地區，港片「九龍城寨之圍城」近期熱播，再次令香港在坎城影展 等國際舞台上展現異采，更有影迷專程赴港到城寨遺址參觀。港府 也有意搭順風車，表示正與電影公司商討保留場景，計畫選地重置，呈現一個舊香港、老城寨的舊貌，旅客可以既參觀又打卡。

綜合大公、文匯報、香港01等港媒報導，旅遊界認為，不少旅客喜歡懷舊及「電影旅遊」、懷古探祕，學者更指將城寨以故事包裝推廣，吸引力勁過搞盛事。

電影「九龍城寨之圍城」熱映，戲中斥資5000萬港元搭建的場景，港府正研議保留供影迷打卡。（中通社）

正在香港及內地上映的港產片「九龍城寨之圍城」，單是內地票房已高達5.5億元人民幣（約7753.5萬美元），重振港產片聲威。片中場景斥資5000萬港元（約640.6萬美元）在蠔涌、元朗搭出實景，製作團隊參考大量資料和圖片，重現城寨面貌，其中主要街道及三、四樓場景，與當年情景有八、九成相似，雖然相關廠景已拆卸，但部分道具仍未丟棄，若能重置將能吸引世界各地的影迷赴港打卡。

香港曾是亞洲好萊塢，電影除了是一種演藝產業，若與旅遊結合，更有相得益彰的效果。「九龍城寨之圍城」重現九龍城寨昔日場景，還原80年代的面貌，如密雜的建築、老舊的街市、遍布電線桿的小巷等，寫實的場景既勾起上一代人的回憶，亦吸引新生代對上世紀九龍城寨的好奇，影迷早已在網上建議想保留電影場景供大眾和旅客參觀。

港府21日早舉行香港盛事年表記者會，沒有這個項目，財政司副司長黃偉綸回應提問時則指，現階段正與相關方商討這可能性，得悉電影場景已拆除，但未棄置，之後有進一步情況，會再向公眾報告。

主演古天樂早前宣傳電影時，九龍城寨場景的搭建場景的地方屬租用，「但我這兩年都覺得如果這個地方保存下來，可以做旅遊景點，讓外界看看香港以前是如何。」

港英港府在1987年曾對九龍城寨作深入研究，估算當中有3萬3000人在此居住，以城寨面積0.026平方公里推算，是當時人口密度最高的地方。